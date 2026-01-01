تصاویر | تظاهرات صدها هزار نفر در استانبول در حمایت از فلسطین همزمان با آغاز سال نو میلادی

کد مطلب: 1768478

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با آغاز سال نو میلادی، مردم ترکیه در شهر استانبول در حمایت از غزه و فلسطین تظاهرات کردند.