  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

تصاویر | تظاهرات صدها هزار نفر در استانبول در حمایت از فلسطین همزمان با آغاز سال نو میلادی

۱۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۲
کد مطلب: 1768478
تصاویر | تظاهرات صدها هزار نفر در استانبول در حمایت از فلسطین همزمان با آغاز سال نو میلادی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با آغاز سال نو میلادی، مردم ترکیه در شهر استانبول در حمایت از غزه و فلسطین تظاهرات کردند.

تصاویر | تظاهرات صدها هزار نفر در استانبول در حمایت از فلسطین همزمان با آغاز سال نو میلادی

تصاویر | تظاهرات صدها هزار نفر در استانبول در حمایت از فلسطین همزمان با آغاز سال نو میلادی

تصاویر | تظاهرات صدها هزار نفر در استانبول در حمایت از فلسطین همزمان با آغاز سال نو میلادی

تصاویر | تظاهرات صدها هزار نفر در استانبول در حمایت از فلسطین همزمان با آغاز سال نو میلادی

..........................

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha