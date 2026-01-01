https://fa.abna24.com/xk3zq۱۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۲ کد مطلب 1768478 اخبار جهان اخبار آسیای غربی و خاورمیانه صفحه اصلی اخبار جهان اخبار آسیای غربی و خاورمیانه تصاویر | تظاهرات صدها هزار نفر در استانبول در حمایت از فلسطین همزمان با آغاز سال نو میلادی ۱۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۲ کد مطلب: 1768478 به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با آغاز سال نو میلادی، مردم ترکیه در شهر استانبول در حمایت از غزه و فلسطین تظاهرات کردند. .......................... پایان پیام برچسبها ترکیه استانبول غزه فلسطین سال نو میلادی اخبار مرتبط ترکیه از دستگیری ۳۵۷ مظنون به عضویت در داعش خبر داد هلاکت ۶ تروریست داعش و کشته و زخمی شدن ۱۱ نیروی امنیتی در ترکیه زخمی شدن هفت پلیس ترکیه در درگیری با داعش دو مجاهد، یک مکتب؛ تطبیق سیره میرزا کوچک جنگلی و حاج قاسم سلیمانی معاون نخستوزیر پاکستان: مذاکرات با طالبان هنوز بینتیجه است دستگیری ۱۱۵ نفر مظنون به همکاری با داعش در استانبول هشدار درباره عملیات تروریستی داعش در ترکیه نشست رئیس سازمان اطلاعات ترکیه با هیئتی از حماس درباره توافق آتشبس در غزه سقوط پهپاد ناشناس در شمالغرب ترکیه فراخوان بینالمللی شعر «سوده» برای تبیین نقش زنان در جبهه مقاومت/ مهلت ارسال آثار تا بهمنماه
