به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «نوشین کریمی» دبیر رویداد رسانه‌ای «طنین» گیلان امروز چهارشنبه، 26 آذر 1404 در گفت‌وگویی از برگزاری دومین دوره این رویداد در راستای چهارمین جشنواره ملی و بین المللی «حریم رسالت» ویژه بانوان خبر داد و گفت: محور اصلی این دوره، «روایت نقش زنان و بانوان گیلانی از قبل از انقلاب تا بعد از انقلاب» است.

وی با اشاره به دعوت از «مریم صادقی پری» پژوهشگر حوزه زن در تاریخ گیلان، برای سخنرانی در عصر روز یکشنبه هفته آینده(۳۰ آذر) در سالن تبلیغات اسلامی استان، حضور بانوان رسانه‌ای فعال و خودجوش استان را مایه خرسندی دانست.

کریمی هدف کلی رویداد را تبیین جایگاه زن مسلمان و نقش اجتماعی زنان در جامعه اسلامی عنوان کرد و گفت: محورهای این رویداد، روایت زندگی بانوان موفق ایرانی، واقعیت زندگی زن در کشورهای غربی، روایت پیشرفت زنان در انقلاب اسلامی، نقش زن در تحکیم بنیان خانواده، چالش جمعیت، سبک زندگی ایرانی، نقش زن در کاهش آسیب های اجتماعی می باشد.

وی همچنین شاخص ارزیابی این رویداد را حجم و تعداد انتشار، تعداد بازدید، تعداد اشتراک گذاری محتوا و میزان بازخورد و عکس العمل مخاطب (پیامد) برشمرد و خاطر نشان کرد: شرکت کنندگان جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت harimeresalat.com مراجعه کنید.

دبیر رویداد «طنین» گیلان، درباره قالب‌های آثار نیز گفت: شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را در قالب‌های تیتر، یادداشت و سرمقاله، عکس خبری، پادکست، مصاحبه، گزارش خبری، کلیپ و گزارش ویدیویی، موشن‌گرافی، اینفوگرافی، مستند و گزارش تحقیقی و تحلیلی ارائه دهند.

وی اعلام کرد: به نفرات برتر هدایای ارزشمندی اهدا خواهد شد و علاقه‌مندان برای شرکت یا کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به آیدی nooshin_k_p@ در ایتا مراجعه یا با شماره ۰۹۱۱۹۳۶۹۱۹۵ تماس بگیرند.

کریمی، بانوان ایرانی را مجاهد، عفیف، پاکدامن و فعال در همه عرصه‌ها دانست که فتح‌الفتوح کرده و الگویی برتر برای زنان جهان هستند و ادامه داد: بانوان ما در عرصه‌های کارآفرینی، اجتماعی و سیاسی خوش درخشیده‌اند و با وجود تحریم‌ها و فشارها، نه تنها عقب‌نشینی نکرده‌اند، بلکه جریان‌ساز و تاریخ‌ساز شده‌اند.

دبیر رویداد رسانه‌ای «طنین» گیلان با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، به وحدت و همبستگی بانوان ایرانی که دوشادوش مردان دفاع کردند، تاکید کرد و گفت که این پاکدامنی و غیرت، استواری ملت و نظام اسلامی را تقویت کرده است.

وی هدف اصلی رویداد را معرفی الگوهای موفق، زنده و ملموس بانوان استان عنوان کرد و گفت: بسیاری از این زنان موفق، ناشناخته یا کم‌روایت مانده‌اند و روایتگری و معرفی آنان به نسل آینده، وظیفه اصحاب رسانه است.

کریمی تصریح کرد: این رویداد با تمرکز بر تولید محتوا در فضای مجازی و بهره‌گیری از هنر رسانه، مخاطبان اصلی یعنی جوانان و نوجوانان را هدف قرار داده است.

دبیر رویداد «طنین» گیلان، با بیان اینکه فرهنگ غرب با اولویت‌دهی نادرست به زن و خانواده، سبک زندگی غیراسلامی را ترویج می‌کند، خاطرنشان کرد: زنان بسیاری مانند حضرت خدیجه(س) در طول تاریخ جریان‌ساز و کمک‌کننده به اعتلای اسلام بوده‌اند و در شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی نقش داشته‌اند و ما برای رسیدن به زن تراز اسلامی و انقلابی لحظه ای کوتاه نخواهیم نشست.

وی در پایان تأکید کرد: تلاش دشمنان از صهیونیست تا آمریکا و انگلیس، نشان دادن زن به‌صورت ابزاری است، در حالی که دین اسلام و انقلاب به دنبال آزادی واقعی زنان در عفت و پاکدامنی و حضور سالم در عرصه‌های اجتماعی است و معرفی زنان توانمندی که بدون حاشیه به موفقیت رسیده‌اند، ضرورتی است که این رویداد فرصتی برای آن فراهم می‌کند.

