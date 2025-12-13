  1. صفحه اصلی
از نرم‌افزار جامع آموزشی «المصطفی» در ترکیه رونمایی شد

۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۴۲
در ایام میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س)نمایندگی جامعةالمصطفی در ترکیه از نرم‌افزار جامع آموزشی «المصطفی» رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ایام میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) نمایندگی جامعةالمصطفی در ترکیه از نرم‌افزار جامع آموزشی «المصطفی» رونمایی کرد؛ گامی نو و ساختاریافته برای دسترسی گسترده‌تر علاقه‌مندان به علوم اسلامی، علوم انسانی و محتواهای علمی معتبر.

نرم افزار «المصطفی» در App Store و Google Play در دسترس قرار دارد و با هدف تبدیل‌شدن به یک مرجع علمی، آموزشی و پژوهشی در حوزه علوم اسلامی و انسانی طراحی شده است.

این نرم‌افزار مجموعه‌ای گسترده از محتواهای ارزشمند را ارائه می‌دهد:

علوم اسلامی و علوم انسانی
سخنرانی‌های علمی اساتید برجسته
نشست‌ها و کنفرانس‌های تخصصی
مباحث فلسفه حکمت و مطالعات تمدنی
تفسیر قرآن، حدیث و سیره‌پژوهی
کلام قدیم، کلام جدید و فلسفه دین
کتاب‌های صوتی و پادکست‌ها 
برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی معتبر 

نرم‌افزار «المصطفی» با طراحی مدرن، سرعت بالا و دسته‌بندی حرفه‌ای محتوا این امکان را فراهم می‌کند تا کاربران:

در هر زمان و هر مکان به محتوای علمی معتبر دسترسی داشته باشند
آخرین برنامه‌ها، همایش‌ها و دوره‌های آموزشی را دنبال کنند
از آرشیو گسترده رسانه‌ای بهره‌مند شوند
تجربه‌ای یکپارچه، پاک، سریع و قابل اعتماد در فضای علمی داشته باشند.

لینک دانلود این نرم افزار:

 App Store https://apps.apple.com/tr/app/el-mustafa/id6755600000?l=tr

 Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elmustafa

