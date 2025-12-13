به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ایام میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) نمایندگی جامعةالمصطفی در ترکیه از نرم‌افزار جامع آموزشی «المصطفی» رونمایی کرد؛ گامی نو و ساختاریافته برای دسترسی گسترده‌تر علاقه‌مندان به علوم اسلامی، علوم انسانی و محتواهای علمی معتبر.

نرم افزار «المصطفی» در App Store و Google Play در دسترس قرار دارد و با هدف تبدیل‌شدن به یک مرجع علمی، آموزشی و پژوهشی در حوزه علوم اسلامی و انسانی طراحی شده است.

این نرم‌افزار مجموعه‌ای گسترده از محتواهای ارزشمند را ارائه می‌دهد:

علوم اسلامی و علوم انسانی

سخنرانی‌های علمی اساتید برجسته

نشست‌ها و کنفرانس‌های تخصصی

مباحث فلسفه حکمت و مطالعات تمدنی

تفسیر قرآن، حدیث و سیره‌پژوهی

کلام قدیم، کلام جدید و فلسفه دین

کتاب‌های صوتی و پادکست‌ها

برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی معتبر

نرم‌افزار «المصطفی» با طراحی مدرن، سرعت بالا و دسته‌بندی حرفه‌ای محتوا این امکان را فراهم می‌کند تا کاربران:

در هر زمان و هر مکان به محتوای علمی معتبر دسترسی داشته باشند

آخرین برنامه‌ها، همایش‌ها و دوره‌های آموزشی را دنبال کنند

از آرشیو گسترده رسانه‌ای بهره‌مند شوند

تجربه‌ای یکپارچه، پاک، سریع و قابل اعتماد در فضای علمی داشته باشند.

لینک دانلود این نرم افزار:

App Store https://apps.apple.com/tr/app/el-mustafa/id6755600000?l=tr

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elmustafa

