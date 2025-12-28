تجمع اعتراضی در میلان در پی بازداشت رئیس انجمن فلسطینیان در ایتالیا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شهر «میلان» (Milano/میلان – واقع در شمال ایتالیا) دیروز، شنبه، شاهد تجمع اعتراضی و راهپیمایی جمعی از حامیان فلسطین در حمایت از «محمد حنون» (Mohamed Hannoun) و هشت تن دیگر از بازداشتشدگان پروندهای بود که دادستانی جنوا در زمینه «اتهام تأمین مالی حماس» علیه آنان گشوده است. تجمع ابتدا در میدان «کاوور» (Piazza Cavour/پیاتزا کاوور – مرکز شهر میلان) آغاز شد و سپس به راهپیمایی در خیابانهای اصلی انجامید و در «میدان دومو» (Piazza Duomo/پیاتزا دومو – میدان مرکزی میلان) ادامه یافت.
«محمد حنون» که رئیس «جمعیت فلسطینیان ایتالیا» و از چهرههای شناختهشده جریانهای حامی فلسطین در اروپا به شمار میرود، پیشتر نیز با محدودیتهای امنیتی و اداری در میلان مواجه شده بود. به گزارش رسانههای حاضر در صحنه، معترضان شعارهایی درباره «سیاسی بودن این بازداشتها» سر داده و اقدام دولت ایتالیا را تلاش برای «جرمانگاری همبستگی با ملت فلسطین» توصیف کردند. یکی از چهرههای شرکتکننده در تجمع، «الیو از مرکز اجتماعی ویتوریا» (Elio del Csa Vittoria) بازداشتها را «انتقامگیری سیاسی» خواند و دولت ایتالیا را «همسو با منافع صهیونیسم» توصیف کرد.
در جریان اعتراضات، معترضان اعلام کردند که کمکهای بشردوستانه به محاصرهشدگان غزه نمیتواند مصداق «تروریسم» باشد و تأکید کردند که چنین برخوردهایی نشانه فشار سیاسی برای سرکوب حمایت عمومی از مردم مظلوم فلسطین است. این پرونده در حالی جریان دارد که حنون و همکارانش پیشتر از بسته شدن حسابهای بانکی مرتبط با فعالیتهای خیریه و انسانی خود در ایتالیا و اروپا خبر داده بودند.
کنشگران حاضر در تجمع بار دیگر تأکید کردند که این پرونده، امتداد سیاستهای غربی در همسویی با رژیم صهیونیستی و تلاش برای محدودسازی صدای حامیان مقاومت فلسطین است؛ سیاستی که به گفته آنان، به جای حمایت از قربانیان جنگ، در عمل به ابزار فشار بر جریانهای مدافع مردم فلسطین تبدیل شده است.
گفتنی است دیروز پلیس ایتالیا در بیانیهای در ارتباط با این پرونده مدعی شد که این ۹ نفر متهماند که حدود هفت میلیون یورو (معادل هشت میلیون دلار) را به انجمنهایی مستقر در غزه و سرزمینهای که متعلق به حماس بوده و تحت کنترل این جنبش هستند، منتقل کردهاند.
