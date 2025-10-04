تظاهرات گسترده در شهرهای مختلف ایتالیا در حمایت از غزه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بیش از ۲۰۰ هزار نفر در سراسر ایتالیا روز جمعه به دعوت بزرگ‌ترین اتحادیه‌های کارگری این کشور، در حمایت از «ناوگان جهانی پایداری» حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه، دست به تظاهرات زدند.

اعتراضات با اعتصاب عمومی ناگهانی همراه شد؛ واکنشی به توقیف ناوگان کمک‌رسانی توسط نیروهای اسرائیلی که آن را غیرقانونی اعلام کرده بودند. این اعتصاب موجب اختلال گسترده در حمل‌ونقل عمومی شد، هرچند خدمات حداقلی همچنان برقرار بود.

در رم، تظاهرات از ایستگاه مرکزی قطار آغاز شد و طبق اعلام پلیس، دست‌کم ۸۰ هزار نفر در آن شرکت کردند که موجب تأخیر و لغو برخی قطارها شد. در میلان نیز بیش از ۸۰ هزار نفر به خیابان‌ها آمدند و با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین، شعار «فلسطین را آزاد کنید، ماشین جنگ را متوقف کنید» سر دادند.

در تورینو ۵۰ هزار نفر، در جنوا ۴۰ هزار نفر و در بندر ناپل ۱۰ هزار نفر با بستن مسیرهای حمل‌ونقل، اعتراض خود را نشان دادند. در شهرهای دیگر نیز تجمعات مشابهی برگزار شد.

همزمان با این اعتراضات، حدود ۱۰ هزار نفر در میلان و رم راهپیمایی کردند. در شهرهای دیگر اروپا و حتی مکزیک نیز تجمعاتی در محکومیت توقیف ناوگان و بازداشت فعالان برگزار شد.

کمیته برگزارکننده «ناوگان جهانی پایداری» اعلام کرد که آخرین کشتی حامل کمک‌ها نیز توسط نیروهای اسرائیلی توقیف شده است. اسرائیل همچنین چهار نماینده پارلمان اروپا از ایتالیا را اخراج کرد؛ این افراد جزو حدود ۵۰۰ فعال بازداشت‌شده توسط ارتش اسرائیل در دو روز گذشته بودند.

