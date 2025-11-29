به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اعتراضات و اعتصابات گسترده در ایتالیا علیه دولت «جورجیا ملونی» به دلیل حمایت او از رژیم صهیونیستی، روز جمعه موجب لغو دهها پرواز و اختلال در خدمات قطارهای سراسر کشور شد.
اتحادیه کارگری «یو.اس.بی» به همراه چند اتحادیه کوچکتر، یک روز اعتراض سراسری را برای مخالفت با طرحهای دولت در افزایش هزینههای نظامی و حمایت از اسرائیل سازماندهی کردند.
در سالهای اخیر، اتحادیه یو.اس.بی بهعنوان یک نیروی کارگری قدرتمند و مردمی ظهور کرده که سلطه سنتی اتحادیههای وابسته به جریانهای چپ و میانه را به چالش کشده است.
در پی اعتراضات و اعتصابات گسترده در ایتالیا، فرودگاه مالپنسا در میلان دستکم ۲۷ پرواز را لغو کرد و فرودگاه بولونیا نیز حداقل ۱۷ پرواز را متوقف ساخت. همچنین، فرودگاههای لیناته در میلان، ناپل و ونیز نیز تحت تأثیر قرار گرفتند و شرکت هواپیمایی اصلی ایتالیا «ایتا» اعلام کرد که ۲۶ پرواز داخلی را به دلیل اعتصابها لغو کرده است.
در ایستگاههای اصلی قطار در رم، تورین، میلان و جنوا نیز سفرها مختل شد و قطارها از توقف در ایستگاه کوچکتر «لامبرات» در میلان منع شدند. از سوی دیگر، خدمات حملونقل عمومی در رم و بسیاری از شهرهای دیگر نیز دچار اختلال شد.
در تورین، صدها معترض با در دست داشتن پرچمهای فلسطین راهپیمایی کردند. گروهی از آنان به دیوارهای ساختمان روزنامههای «لا استامپا» و «لا رپوبلیکا» صعود کرده و شعارهایی از جمله «آزادی برای غزه» نوشتند.
در جنوا، فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق فلسطینیان و یانیس واروفاکیس وزیر پیشین دارایی یونان در راهپیمایی حامیان غزه شرکت کردند.
در ونیز نیز فعالان مانع ورود به دفاتر شرکت دفاعی «لئوناردو» شدند که پلیس با استفاده از آبپاش آنان را متفرق کرد.
اتحادیه یو.اس.بی امروز شنبه یک حرکت اعتراضی دیگر را علیه آنچه «بودجه جنگی» دولت میلونی نامیده، سازماندهی کرده است. این اتحادیه تأکید دارد که لایحه مالی سال ۲۰۲۶ هزینههای نظامی را بر سرمایهگذاریهای ضروری در بخشهای سلامت، آموزش و رفاه اجتماعی ترجیح داده است.
«جورجیا ملونی» نخستوزیر ایتالیا که از سال ۲۰۲۲ قدرت را در دست دارد، این بودجه را «جدی، متوازن و مسئولانه» توصیف کرده و به کاهش مالیات بر درآمد طبقه متوسط اشاره کرده است؛ اقدامی که به گفته او میتواند به اقتصاد راکد ایتالیا کمک کند.
