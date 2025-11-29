تصاویر تظاهرات و اعتصاب سراسری در ایتالیا در پی حمایت دولت از رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اعتصاب یکروزه کارگران و تظاهرات سراسری در ایتالیا علیه سیاستهای دولت راستگرای «جورجیا ملونی»، بهویژه حمایت از رژیم صهیونیستی و افزایش بودجه نظامی، بخشهای مختلف حملونقل این کشور را فلج کرد. این اعتراضات که با مشارکت گسترده اصناف، گروههای اجتماعی و فعالان مدنی همراه بود، به لغو دهها پرواز و اختلال جدی در خطوط اصلی قطار انجامید و فضای شهرهای بزرگ ایتالیا را تحت تأثیر قرار داد.
در شهرهای تورین، جنوا، ونیز و چندین شهر دیگر، صدها نفر به خیابانها آمدند و علیه سیاستهای دولت ملونی، حمایت از اسرائیل و اولویتدادن به هزینههای نظامی شعار سر دادند. در جنوا، حضور چهرههای سرشناس بینالمللی همچون «فرانچسکا آلبانزه» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق فلسطینیان، «یانیس واروفاکیس» وزیر پیشین دارایی یونان و «گرتا تونبرگ» فعال محیطزیست سوئدی، ابعاد جهانیتری به این اعتراضات بخشید.
یکی از محورهای برجسته تظاهرات، حمایت از «محمد شاهین»، روحانی مصریتبار و حامی فلسطین بود که دولت ایتالیا قصد اخراج او را دارد. معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار توقف روند اخراج او شده و این اقدام دولت را فشار سیاسی علیه مدافعان فلسطین توصیف کردند.
معترضان همچنین به افزایش بودجه نظامی ایتالیا و در مقابل، بیتوجهی دولت به حوزههای بهداشت، آموزش و رفاه اجتماعی اعتراض کردند. فعالان کارگری و سیاسی تأکید کردند که منابع مالی کشور نباید صرف حمایت نظامی از اشغالگران صهیونیست شود و دولت ملونی باید اولویتها را به سمت نیازهای اجتماعی و اقتصادی شهروندان تغییر دهد.
پیامدهای اعتصاب، حملونقل هوایی و ریلی ایتالیا را بهشدت مختل کرد. در فرودگاه مالپنسا میلان دستکم ۲۷ پرواز و در فرودگاه بولونیا ۱۷ پرواز لغو شد. فرودگاههای میلان-لیناته، ناپل و ونیز نیز تحت تأثیر قرار گرفتند و شرکت هواپیمایی ملی ایتالیا ۲۶ پرواز داخلی خود را لغو کرد.
در بخش ریلی نیز اختلالات گسترده گزارش شد؛ خدمات قطار در ایستگاههای اصلی رم، تورین، میلان و جنوا لغو شد و در ایستگاه کوچک لامبراته میلان، اعتراضات مانع توقف قطارها شد. همچنین خدمات حملونقل شهری در رم و چند شهر دیگر با اختلال مواجه شد. در ونیز نیز فعالان با مسدود کردن دفاتر شرکت دفاعی لئوناردو، این شرکت را به حمایت از صنایع نظامی مرتبط با اسرائیل متهم کردند، اما با مداخله پلیس متفرق شدند.
