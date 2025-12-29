زخمی شدن هفت پلیس ترکیه در درگیری با داعش

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع رسمی ترکیه اعلام کردند که هفت نفر از نیروهای پلیس این کشور امروز دوشنبه در جریان درگیری با افراد مسلح وابسته به گروه تروریستی داعش در منطقه یالوا واقع در شمال‌غرب ترکیه زخمی شدند.

شبکه «تی‌آرتی خبر» گزارش داد که نیروهای پلیس ترکیه در عملیاتی برای یورش به منزلی در نزدیکی شهر یالوا ـ در ساحل دریای مرمره در جنوب استانبول ـ با تیراندازی افراد مسلح مواجه شدند. در این درگیری هفت پلیس زخمی شدند.

به گفته شبکه «ان‌تی‌وی»، مظنونان هنگام اجرای عملیات به سوی نیروهای پلیس تیراندازی کردند. در پی این حادثه، یگان‌های ویژه پلیس از استان بورسا به منطقه اعزام شدند تا پشتیبانی لازم را ارائه دهند.

این حادثه در حالی رخ داد که پلیس ترکیه، هفته گذشته 115 نفر را به اتهام ارتباط با داعش بازداشت کرده بود. مقامات قضایی استانبول اعلام کردند این افراد قصد داشتند در جریان جشن‌های کریسمس و آغاز سال نو میلادی حملاتی را به‌ویژه علیه غیرمسلمانان انجام دهند.

یادآور می‌شود که حدود یک دهه پیش، گروه داعش مسئولیت مجموعه‌ای از حملات تروریستی در ترکیه را بر عهده گرفت؛ از جمله حمله مسلحانه به یک باشگاه شبانه در استانبول و حمله به فرودگاه اصلی این شهر که ده‌ها کشته برجای گذاشت.

...............................

پایان پیام/ 167