هلاکت ۶ تروریست داعش و کشته و زخمی شدن ۱۱ نیروی امنیتی در ترکیه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی یرلی کایا، وزیر کشور ترکیه، اعلام کرد که در جریان عملیات امنیتی علیه سازمان تروریستی داعش در استان یالوا در شمال غربی این کشور، ۶ تروریست از پای درآمدند و ۳ افسر پلیس کشته شدند و ۸ نفر دیگر به علاوه یک نیروی امنیتی زخمی شدند.

صبح امروز، نیروهای امنیتی ترکیه عملیاتی را علیه سازمان «داعش» در استان یالوا در شمال غربی این کشور انجام دادند.

منابع امنیتی گفتند، نیروهای امنیتی با مشارکت نیروهای ویژه اعزامی از استان همسایه، بورسا، به خانه‌ای در منطقه المالک یورش بردند.