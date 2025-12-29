هلاکت ۶ تروریست داعش و کشته و زخمی شدن ۱۱ نیروی امنیتی در ترکیه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علی یرلی کایا، وزیر کشور ترکیه، اعلام کرد که در جریان عملیات امنیتی علیه سازمان تروریستی داعش در استان یالوا در شمال غربی این کشور، ۶ تروریست از پای درآمدند و ۳ افسر پلیس کشته شدند و ۸ نفر دیگر به علاوه یک نیروی امنیتی زخمی شدند.
صبح امروز، نیروهای امنیتی ترکیه عملیاتی را علیه سازمان «داعش» در استان یالوا در شمال غربی این کشور انجام دادند.
منابع امنیتی گفتند، نیروهای امنیتی با مشارکت نیروهای ویژه اعزامی از استان همسایه، بورسا، به خانهای در منطقه المالک یورش بردند.
این مطلب در کنفرانس مطبوعاتی که او روز دوشنبه در آنکارا، پایتخت ترکیه، برگزار کرد، مطرح شد تا درباره جزئیات عملیات امنیتی علیه گروه تروریستی داعش در این استان صحبت کند.
یرلی کایا افزود که این عملیات امنیتی همچنین منجر به هلاکت ۶ تروریست از سازمان تروریستی داعش شد.
منابع امنیتی پیش از این در روز دوشنبه گزارش داده بودند که تیمهایی از اداره امنیت یالووا عملیاتی را علیه داعش در خانهای واقع در جاده روستای المالک، متعلق به مرکز استان، انجام دادند که در آنجا درگیریهای مسلحانهای بین اعضای این سازمان تروریستی و نیروهای امنیتی رخ داد.
او افزود که این عملیات با پشتیبانی نیروهای ویژه پلیس استان بورسا و در بحبوحه تدابیر امنیتی شدید اعمال شده در مجاورت منطقه انجام شد.
از سوی دیگر، استان یالوا به عنوان یک اقدام احتیاطی، تعطیلی کلاسهای درس در ۵ مدرسه واقع در نزدیکی محل درگیریها را امروز اعلام کرد.
برق و گاز طبیعی منطقه نیز قطع شد و از ورود غیرنظامیان و وسایل نقلیه به مجاورت محل عملیات جلوگیری شد، در حالی که اقدامات امنیتی همچنان ادامه داشت.
هفته گذشته، پلیس ترکیه ۱۱۵ نفر را که مظنون به عضویت در این سازمان تروریستی بودند، دستگیر کرد و مدعی شد که آنها در حال برنامهریزی برای حملاتی در جشنهای کریسمس و سال نو در این کشور بودهاند.
دفتر دادستانی استانبول در آن زمان اعلام کرد که شبهنظامیان در حال برنامهریزی حملاتی بودند که بهطور خاص غیرمسلمانان را هدف قرار میدادند.
گروهک تروریستی داعش در سالهای اخیر مجموعهای از حملات خونین را در ترکیه انجام داده است، از جمله تیراندازی در یک کلوپ شبانه در استانبول در جریان جشنهای سال نو در اول ژانویه ۲۰۱۷ که منجر به کشته شدن ۳۸ نفر شد.
