حکم بازداشت ۶۷ مظنون به ارتباط با گروه تروریستی داعش در ترکیه صادر شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ طبق تصمیم قضایی، دادگاه درخواست دادستانی کل برای دستگیری ۶۷ نفر از ۷۲ مظنون را تأیید کرد، در حالی که تصمیم گرفت ۴۸ نفر دیگر را تحت نظارت قضایی قرار دهد. همچنین تصمیم گرفته شد ۳۲ مظنون به مراکز اخراج تحویل داده شوند تا مقدمات اخراج آنها از کشور فراهم شود، زیرا آنها تهدیدی برای امنیت ترکیه محسوب میشوند.
دادستانی کل استانبول پیش از این اعلام کرده بود که اداره تحقیقات جرایم تروریستی، بر اساس دستورالعملهای صادره به واحد مبارزه با تروریسم اداره امنیت استانبول، تحقیقات گستردهای را برای کشف اعضای سازمان تروریستی داعش و فعالیتهای آنها آغاز کرده است.
او توضیح داد که شخصی به نام «م. ی.» که گمان میرود یکی از رهبران این سازمان تروریستی باشد، مسئولیت برگزاری دروس و جلسات غیرقانونی در مساجد بدون مجوز را با هدف جذب نیرو برای این سازمان بر عهده داشته است.
این دستگیریها شامل ۴۱ مظنون مرتبط با عاملان حمله یالوا در اوایل این هفته، ۱۳ مظنون مرتبط با گروه تروریستی داعش، ۱۴ نفر دیگر که از طریق رسانههای اجتماعی محتوای تبلیغاتی در حمایت از این سازمان منتشر میکردند و ۱۵ نفر که به عنوان «جنگجویان تروریست خارجی» طبقهبندی شدهاند، میشود.
این تحولات در حالی رخ میدهد که روز دوشنبه گذشته عملیات امنیتی توسط مقامات ترکیه علیه سازمان تروریستی داعش در استان یالوا انجام شد که طبق اعلام علی یرلی کایا، وزیر کشور ترکیه، منجر به شهادت ۳ پلیس و زخمی شدن ۸ نفر دیگر و همچنین کشته شدن ۶ تروریست شد.
...................
پایان پیام
نظر شما