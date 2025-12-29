به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شورای ملی ائمه استرالیا (Australian National Imams Council / ANIC) اعلام کرد که در پی حمله مسلحانه در ساحل «بوندی» (Bondi / باندای، منطقهای در شهر سیدنی در ایالت نیو ساوت ولز استرالیا)، حوادث ضداسلامی و نفرتمحور علیه مسلمانان نزدیک به ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. این حادثه در ۱۴ دسامبر رخ داد و رسانهها آن را یک حمله الهامگرفته از داعش معرفی کردند؛ اقدامی که رهبران مسلمان استرالیا بلافاصله آن را محکوم کردند.
شورای ملی ائمه تأکید کرده است که این افزایش نفرتپراکنی باعث هدف قرار گرفتن مستقیم مسلمانان به دلیل باور دینیشان شده و آنان بهطور «غیرمنصفانه» به اعمالی نسبت داده میشوند که قاطعانه آن را رد کردهاند. در گزارش این شورا آمده است که مساجد، مؤسسات آموزشی اسلامی و حتی قبرستانها در نقاط مختلف مورد تعرض قرار گرفتهاند. نمونههایی همچون پرتاب تکههای خوک در قبرستان مسلمانان در منطقه «نارلن» (Narellan / نارِلَن، در نیو ساوت ولز)، توهین و تفانداختن به زنان محجبه در شهر «پرث/پرت» (Perth / پِرت، مرکز ایالت استرالیای غربی) و گرافیتیهای توهینآمیز در «کالج اسلامی ملبورن» (Melbourne / ملبورن، مرکز ایالت ویکتوریا) از جمله موارد ثبت شده است.
این شورا همچنین هشدار داده که دستکم ۹ مسجد و مرکز اسلامی مجبور به افزایش سطح امنیتی شدهاند و این وضعیت «ترس دائمی از حملهای مشابه فاجعه کرایستچرچ در نیوزیلند» را در میان مسلمانان ایجاد کرده است. تماسهای دریافت شده در خطوط حمایتی این شورا از افزایش اضطراب، تهدیدات آنلاین، و نگرانی شدید نسبت به امنیت شخصی حکایت دارد.
شورای ملی ائمه استرالیا در ادامه، فضای رسانهای و سیاسی این کشور را به دلیل تقویت روایتهای اسلامهراسانه مورد انتقاد قرار داده و گفته است که ادبیات تفرقهافکنانه برخی چهرهها موجب «جسور شدن جریانهای نژادپرست و افراطی» شده است. این سازمان تأکید میکند که رویکردهای گزینشی در محکومیت نژادپرستی، باعث تشدید شکاف اجتماعی میشود و امنیت عمومی را تهدید میکند.
این نهاد دینی با بیان اینکه «امنیت، کرامت و حقوق شهروندی همه مسلمانان باید حفظ شود»، خواستار مقابله جدی با نفرتپراکنی، نفرتجرایی و تبعیض علیه جامعه اسلامی در استرالیا شده است.
