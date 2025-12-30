پلیس استرالیا: هیچ ارتباطی میان عاملان تیراندازی ساحل بوندی و داعش وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس استرالیا اعلام کرد که دو مظنون تیراندازی در ساحل بوندی سیدنی به صورت فردی عمل کردهاند و هیچ ارتباطی با گروههای تروریستی خارجی نداشتهاند.
پلیس فدرال استرالیا تأکید کرد هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد ساجد اکرم 50 ساله و پسرش نوید 24 ساله، پیش از حمله، با وجود آنکه یک ماه را در فیلیپین گذرانده بودند، آموزش یا دستوراتی از خارج دریافت کرده باشند.
پلیس پس از بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته در فیلیپین اعلام کرد که این دو نفر بهطور مستقل عمل کردهاند. همچنین تحقیقات نشان داد که آنها پیشتر تمرینهای تیراندازی و بازدید از محل حادثه را انجام داده بودند، اما هیچ ارتباط مستقیمی با گروههایی مانند داعش نداشتند، هرچند احتمال الهام گرفتن از این گروهها وجود دارد.
این حمله در تاریخ 14 دسامبر 2025 (23 آذر 1404) رخ داد و به کشته شدن 15 نفر و زخمی شدن 40 نفر انجامید. این حادثه در جریان جشن یهودیان به مناسبت عید حانوکا رخ داد. در جریان تیراندازی، پدر به ضرب گلوله پلیس کشته شد و پسر دستگیر گردید. نوید اکرم اکنون با 59 اتهام روبهروست و محاکمه او بهزودی برگزار خواهد شد. پلیس استرالیا تأکید کرد مظنون دیگری در این پرونده وجود ندارد.
............................
پایان پیام/ 167
نظر شما