ترکیه از دستگیری ۳۵۷ مظنون به عضویت در داعش خبر داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی یرلی‌کایا، وزیر کشور ترکیه، امروز اعلام کرد که نیروهای امنیتی ترکیه در یک عملیات امنیتی گسترده و همزمان که ۲۱ استان ترکیه را در بر می‌گرفت، ۳۵۷ نفر مظنون به عضویت در سازمان «داعش» را دستگیر کردند.

خبرگزاری آناتولی به نقل از دفتر دادستانی عمومی آنکارا اعلام کرد که ۱۷ مظنون به ارتباط با این سازمان تروریستی از طریق پیوستن به آن یا جنگیدن در صفوف آن در مناطق درگیری شناسایی شده‌اند و در بیانیه‌ای خاطرنشان شد که ۱۱ نفر از مظنونان تابعیت خارجی دارند.

دفتر دادستانی کل استانبول اعلام کرد که پلیس ترکیه امروز در عملیاتی علیه داعش ۱۱۰ مظنون را دستگیر کرده است.

در این بیانیه آمده است که پلیس یک هفته پس از دستگیری بیش از ۱۰۰ نفر مظنون به عضویت در این سازمان، بر اساس اطلاعات مربوط به برنامه‌ریزی حملات در ایام کریسمس و سال نو، خانه‌ای را در شهر یالووا در ساحل دریای مرمره در جنوب استانبول به مدت هشت ساعت محاصره کرد.

بر اساس بیانیه دادستانی، پلیس به ۱۱۴ آدرس در استانبول و دو استان دیگر یورش برد و ۱۱۰ نفر از ۱۱۵ مظنونی را که به دنبال دستگیری آنها بودند، دستگیر کرد. در این بیانیه همچنین به توقیف مواد دیجیتال و اسناد مختلف اشاره شده است.

به گفته کایا، دیروز مقامات ترکیه عملیاتی امنیتی علیه داعش در استان یالوا در شمال غربی این کشور انجام دادند که منجر به کشته شدن ۳ افسر پلیس و زخمی شدن ۸ نفر دیگر و همچنین کشته شدن ۶ تروریست این سازمان شد.

