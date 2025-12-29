بازگشت بیش از ۲.۸ میلیون مهاجر به افغانستان و تشدید بحران بشری در سال ۲۰۲۵

برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) تأکید کرده که بیشتر این بازگشت‌کنندگان با دارایی کم، بدون مسکن مناسب و فرصت شغلی وارد کشور می‌شوند و این هجوم به جامعه‌ای که با فقر، بیکاری و بلایای طبیعی مانند زلزله‌های اخیر دست‌وپنجه نرم می‌کنند، آسیب جدی می‌رساند؛ این بازگشت‌ها، همراه با تغییرات اقلیمی، خشکسالی و کاهش کمک‌های بین‌المللی، وضعیت شکننده افغانستان را بدتر کرده است.

در همین حال، برنامه جهانی غذا (WFP) هشدار داده که بیش از ۱۷ میلیون نفر در زمستان امسال با ناامنی غذایی حاد روبرو هستند که این رقم نسبت به سال گذشته سه میلیون نفر افزایش یافته و شدت گرسنگی و سوءتغذیه به ویژه در میان کودکان را عمیق‌تر کرده است. بسیاری از خانواده‌ها روزهای متوالی بدون غذا می‌مانند و مرگ‌ومیر کودکان به دلیل سوءتغذیه در فصل سرما احتمالاً افزایش خواهد یافت.

برای مقابله با این چالش‌ها، برنامه توسعه سازمان ملل متحد با حمایت صندوق امانی ویژه افغانستان (STFA) پروژه‌های مشترکی را در مناطق شرقی و شمالی این کشور اجرا می‌کند که شامل ارائه خدمات اساسی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و حمایت از ادغام مجدد بازگشت‌کنندگان است. این پروژه‌های چندسازمانی با مشارکت UNHCR، IOM و دیگر نهادها، راه‌حل‌های بلندمدت برای آوارگان و بازگشت‌کنندگان ارائه می‌دهند تا زندگی عادی و بدون محرومیت برای آنان ممکن شود.

با این حال، کاهش شدید بودجه کمک‌های بشری مانع از پاسخگویی کامل به نیازها شده و سازمان ملل متحد خواستار حمایت فوری بین‌المللی برای جلوگیری از فاجعه بزرگ‌تر شده است.

