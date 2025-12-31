به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالکبیر، سرپرست وزارت امور مهاجرین و بازگشت‌کنندگان طالبان، امروز چهارشنبه، ۱۰ دی با آندریکا راتوته، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای کشور افغانستان یوناما، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، طرفین درباره چگونگی ارائه کمک‌های ضروری به مهاجران بازگشته، هماهنگی بیشتر در اجرای برنامه‌های بشردوستانه و رفع موانع موجود در روند توزیع کمک‌ها بحث و تبادل نظر کردند.

اجرای برنامه‌های اضطراری زمستانی و بررسی امکان تغییر مسیر کمک‌ها از کشور پاکستان، از محورهای اصلی این گفت‌وگوها بود.

آندریکا راتوته با اشاره به تعهدات سازمان ملل متحد اعلام کرد که این نهاد در سال جاری میلادی، حدود ۲.۵ میلیارد دلار برای رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان هزینه کرده است.

وی این رقم را نشان‌دهنده تعهد جدی سازمان ملل به حمایت از مردم کشور افغانستان دانست.

معاون یوناما همچنین با استناد به آمار سازمان ملل گفت که بازگشت گسترده مهاجران موجب افزایش حدود ده‌درصدی جمعیت کشور افغانستان در مدت کوتاه شده، اما با همکاری طالبان و نهادهای بین‌المللی، از بروز یک بحران انسانی گسترده جلوگیری شده است.

