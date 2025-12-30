به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ایالت «بیهار» (Bihar) در شرق هند، یک مرد مسلمان به نام «احمد ازاد» توسط یک گروه از هندوهای تندرو مرتبط به گروه‌های ناسیونالیست به تیر برق بسته شد و به شکل علنی مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت. عاملان این حمله او را به حمل گوشت گاو متهم کرده‌اند؛ اتهامی که هیچ سندی برای آن ارائه نکردند.

شاهدان محلی در منطقه «ماتییا» (Mathiya) از شهرستان «گوپال‌گانج» (Gopalganj) می‌گویند این افراد که با جریان‌های افراطی هندوتوا مرتبط دانسته می‌شوند، بدون مجوز قانونی وسایل او را بازرسی کرده و سپس وی را به بهانه ادعای کشف «گوشت ممنوعه» مورد خشونت قرار دادند. فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد قربانی در سرمای هوا فریاد کمک سر می‌دهد اما مهاجمان همچنان به ضرب‌وشتم او ادامه می‌دهند.

با وجود حضور مردم در محل حادثه، ترس از حمله مهاجمان مانع مداخله شده است. یک مغازه‌دار محلی که نخواست نامش فاش شود گفت: «کسی جرأت نزدیک شدن نداشت. صحنه دلخراش بود و او مدام کمک می‌خواست.»

نیروهای پلیس پس از تأخیر در محل حاضر شده و احمد اَزاد را از چنگ مهاجمان خارج کردند. پلیس او را بازداشت کرده و موتورسیکلت و بسته گوشت به‌اصطلاح کشف‌شده را توقیف کرده است. هنوز مشخص نیست چه تعداد از عوامل حمله بازداشت شده‌اند و تحقیقات رسمی ادامه دارد.

فعالان حقوق بشری در هند هشدار داده‌اند که این حادثه بخشی از روند رو به افزایش خشونت سازمان‌یافته علیه مسلمانان است؛ روندی که طی سال‌های اخیر با سوءاستفاده از قوانین مربوط به گوشت گاو و خلأ پاسخگویی قضایی شدت گرفته و فضای رعب و ناامنی را در میان جامعه مسلمانان این کشور تشدید کرده است.

