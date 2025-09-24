ضرب و شتم یک مسلمان در اوتارپرادش هند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه سلسله حملات گروهی اخیر در هند، یک مسلمان در منطقه کوشیناگار ایالت اوتارپرادش پس از مشاجره بر سر پارک خودرو، از سوی چند فرد هندو با طناب بسته شده و به‌شدت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت.

براساس گزارش‌ها، این حادثه پس از آن رخ داد که فردی هندو به نام ریتش از یک مسلمان به نام اظهارالدین خواست وانت خود را از مسیر جاده بردارد. مشاجره میان دو طرف بالا گرفت و ریتش با اظهارالدین بدرفتاری کرد.

پس از این حادثه، بستگان و دوستان ریتش به اظهارالدین حمله کرده و او را با طناب بستند و به‌شکل وحشیانه‌ای کتک زدند. ویدئوی این حمله در فضای مجازی منتشر شد و باعث وحشت اهالی منطقه گردید. شاهدان عینی گفتند حتی با وجود درخواست مادر ریتش برای توقف، مهاجمان به ضرب‌وشتم ادامه دادند.

ساکنان محل این حادثه را تکان‌دهنده توصیف کرده و خواستار اجرای عدالت شدند. پلیس ویشنوپورا اعلام کرده تحقیقات آغاز شده و عاملان تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

خانواده اظهارالدین همچنان در شوک به سر می‌برند. گروه‌های مسلمان از جمله «جمعیت علمای هند» نیز با اعلام همبستگی، خواستار بازداشت فوری مهاجمان و اجرای قانون برابر برای همه شدند.

