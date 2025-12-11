به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دو دست‌فروش مسلمان در در شهر کلکلته در شرق هند، در جریان یک برنامه بزرگ «گیتا پات/رویداد مذهبی هندوها» مورد حمله خشونت‌آمیز گروهی از افراد قرار گرفتند. این مراسم توسط تشکل «ساناتان سانسکریتی سانگساد» مرتبط با جریان راست‌گرای «راشتریه سویم‌سواک سانگ/آر.اِس.اِس» سازمان‌دهی شده بود.

در این حادثه، «شیخ ریاض‌» اهل «آرامباگ» و «محمد سلاالدین» اهل تیلجالا (محله‌ای عمدتا مسلمان‌نشین) که به فروش داروهای گیاهی مشغول بودند، صرفاً پس از بیان نام خود مورد ضرب‌وشتم، تحقیر و تخریب بساط قرار گرفتند. به گفته ریاض‌، مهاجمان او را مجبور به حرکات اجباری بدنی کرده و غذای وی را روی زمین ریخته‌اند. سلاالدین نیز از فحاشی‌های اسلام‌ستیزانه مهاجمان به دلیل فروش تیکه‌های کباب مرغ خبر داده است.

ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که چند نفر با پیشانی‌بند و تیلک مذهبی، این دو فروشنده را محاصره و مورد ضرب‌وشتم قرار می‌دهند. پلیس کلکته دو پرونده قضایی تشکیل داده و شناسایی افراد دخیل را آغاز کرده است.

این رخداد موجی از واکنش‌های سیاسی را برانگیخته است. رهبران حزب حاکم در بنگال غربی، از جمله «کونال قوش» و «آروپ چاکرابورتی»، این حمله را تعرضی به هویت چندفرهنگی بنگال و بخشی از هجوم ایدئولوژی‌های افراطی به فرهنگ غذایی این ایالت دانستند. در مقابل، حزب بهاراتیا جاناتا (BJP) اقدام مهاجمان را توجیه کرده و مدعی شده است که فروش غذای غیرگیاهی در نزدیکی مراسم گیتا «توهین‌آمیز» بوده است.

چهره‌های اپوزیسیون دولت مرکزی هند، این حادثه را نشانه‌ای از گسترش vigilantism/اقدامات مذهبی و تلاش نیروهای افراط‌گر برای تحمیل الگوهای غذایی یک‌جانبه در جامعه متنوع بنگال توصیف کردند.

