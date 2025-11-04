به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گروهی از افراط‌گرایان هندو در ایالت اوتار پرادش هند به خانه یک خانواده مسلمان در شهر غازی‌آباد ایالت اوتارپرادش حمله کردند. این اقدام پس از انتشار ویدیویی از دختر خردسال خانواده که گفته بود گوشت گاو می‌خورد انجام شد. مهاجمان از اعضای دو گروه تندرو «بجرنگ دال» و «هندو رکشا دال» بودند و با سردادن شعارهای اسلام‌ستیزانه به خانواده توهین کردند.

رسانه‌های محلی گزارش دادند که این حمله به رهبری «داکش چودری»، از چهره‌های شناخته‌شده جریان هندوتوا، صورت گرفت؛ فردی که بارها به دلیل نفرت‌پراکنی و حمله به مسلمانان تحت پیگرد قرار گرفته اما همچنان آزادانه فعالیت می‌کند. پلیس اعلام کرده دو تن از مهاجمان بازداشت شده‌اند اما چودری همچنان متواری است و با انتشار ویدیوهایی از اقدام خود دفاع می‌کند.

در پی این حادثه، رهبر گروه افراطی «هندو رکشا دال» نیز در ویدیوهایی خواستار بازداشت دختر و تخریب منزل خانواده شد. در ویدیویی دیگر، دختر مسلمان با آثار جراحت در حضور پلیس به اجبار عذرخواهی می‌کند! با وجود این حمله آشکار، پلیس علیه هر دو طرف پرونده تشکیل داده است؛ اقدامی که به گفته ناظران، بیانگر جانبداری نهادهای امنیتی هند از جریان‌های افراطی هندو است.

