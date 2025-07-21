اعتراض به محرومیت درمانی؛ برادر شهید بحرینی در زندان اعتصاب غذا کرد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ«حاج منیر مشیمع» از زندانیان سیاسی در بحرین، اعلام کرده که در اعتراض به محرومیت از دریافت خدمات درمانی در زندان الحوض الجاف، تصمیم به اعتصاب غذا گرفته است.
وی تأکید کرده که وضعیت سلامت جسمیاش به شدت رو به وخامت گذاشته اما مسئولان زندان از انتقال او به مراکز درمانی خودداری کردهاند.
مادر وی، «ام الشهید سامی مشیمع»، نیز از مسئولان خواسته تا مسئولیت وضعیت پسرش را بپذیرند و برای آزادی فوری او اقدام کنند.
از زمان بازداشت حاج منیر مشیمع، وکیل مدافع او هنوز موفق به دسترسی به پرونده قضایی وی نشده، چرا که دادستانی کل هر بار به بهانهای بدون توجه به وضعیت جسمانی او، بازداشتش را تمدید کرده است.
عادل المرزوق،حقوقدان بحرینی نیز با حضور در منزل خانواده مشیمع، با آنان ابراز همدردی کرده و خواستار رسیدگی فوری پزشکی و احترام به حقوق قانونی وی شده است.
گفتنی است که نیروهای شبهنظامی وابسته به رژیم بحرین، شامگاه جمعه ۲۰ ژوئن ۲۰۲۵، منزل حاج منیر مشیمع را در منطقه السنابس بهطور ناگهانی و بدون مجوز قانونی یورش برده و با ایجاد رعب و وحشت در میان خانواده، او را بازداشت کردند. این نیروها ضمن تخریب وسایل منزل، تلفن همراه شخصی او را ضبط و مبلغی پول نقد را نیز سرقت کردند.
از آن زمان تاکنون، دادستانی بدون ارائه هرگونه دلیل قانونی، بازداشت وی را به طور مکرر تمدید کرده است.
حاج منیر مشیمع، برادر «شهید سامی مشیمع» است که در ژانویه ۲۰۱۷ به همراه «عباس السمیع» و «علی السنکیس» به اتهاماتی ساختگی اعدام شد. از آن زمان، خانواده این شهید از سوی رژیم بحرین مورد پیگرد و فشارهای مداوم قرار گرفتهاند، حتی مادر سالخورده وی نیز از این آزارها در امان نبوده است. خانواده مشیمع همچنان بر بیگناهی فرزندشان پافشاری کرده و خواهان محاکمه عاملان این جنایتها هستند.
