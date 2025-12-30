به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک روحانی سرشناس مسلمان در ایالت «اوتار پرادش» (Uttar Pradesh) هند، با صدور فتوایی هشدار داد که جشن گرفتن سال نو میلادی «ضد شریعت اسلامی» است و از مسلمانان خواست در این جشن‌ها شرکت نکنند. این فتوا توسط «مولانا مفتی شهاب‌الدین رَضَوی بریلوی»، رئیس «جماعت مسلمانان هند» (All India Muslim Jamaat)، صادر شده و او در آن تأکید کرده است که مسلمانان باید از پذیرش فرهنگ‌های غربی پرهیز کنند و به فقه و آموزه‌های دینی بازگردند.​

مولانا رضوی در این فتوا تأکید کرد که جشن‌های سال نو معمولاً با فعالیت‌هایی چون آواز و رقص، اجرای برنامه‌های نمایشی، مصرف مشروبات الکلی، بی‌نظمی و دیگر رفتارهای غیراخلاقی همراه است که بر اساس شریعت اسلامی «حرام» شمرده می‌شود و بنابراین، مشارکت در این جشن‌ها نیز جایز نیست. او از علما و روحانیون خواست این پیام را در میان مردم منتشر کنند تا به‌ویژه جوانان مسلمان از چنین برنامه‌هایی که آن را «غیراسلامی» می‌داند، دوری جویند.​

این فتوا بلافاصله واکنش‌های گسترده سیاسی و اجتماعی در هند در پی داشت. هم‌زمان با انتشار این حکم، مقام‌ها و سخنگویان احزاب مختلف، از جمله حزب حاکم «بهاراتیا جاناتا پارتی» (BJP) و حزب «سماج‌وادی»، با تأکید بر قانون اساسی سکولار هند اعلام کردند که هر شهروند حق دارد آزادانه در مناسبت‌های فرهنگی و اجتماعی مشارکت کند و چنین فتواهایی هیچ جایگاه حقوقی در جامعه چنددینی هند ندارند.​

سخنگوی حزب حاکم، «شهزاد پوناوَلّا»، با انتقاد تند از این فتوا گفت که اگر مولانا مدعی است هر روز بر اساس شریعت فتوا می‌دهد، باید پیش از دیگران، رفتار خود ـ از جمله حضور مکرر در برنامه‌های تلویزیونی ـ را با معیارهای شرعی بسنجد، سپس دیگران را از جشن‌ها نهی کند. او تأکید کرد که هند بر پایه قانون اساسی اداره می‌شود نه شریعت، و هیچ فتوا یا دستور دینی نمی‌تواند جایگزین اصول قانون اساسی شود.​

در پی این مواضع، بحث درباره جایگاه دین و فتاوای دینی در جامعه مدرن و متنوع هند شدت گرفته و این ماجرا بار دیگر تنش میان ارزش‌های سنتی دینی و سبک زندگی معاصر را در فضای عمومی این کشور برجسته کرده است.

..........

پایان پیام