  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

واکنش فوری حزب حاکم هند در پی فتوای رئیس جماعت مسلمانان هند مبنی بر اجتناب از جشن‌های کریسمس

۹ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۸
کد مطلب: 1767924
واکنش فوری حزب حاکم هند در پی فتوای رئیس جماعت مسلمانان هند مبنی بر اجتناب از جشن‌های کریسمس

رئیس جماعت مسلمانان جنبش بریلوی هند، مولانا شهاب‌الدین رضوی بریلوی، در ایالت اُتار پراداش با صدور فتوا، جشن سال نو میلادی را «ضد شریعت اسلامی» دانست و از مسلمانان خواست در آن شرکت نکنند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک روحانی سرشناس مسلمان در ایالت «اوتار پرادش» (Uttar Pradesh) هند، با صدور فتوایی هشدار داد که جشن گرفتن سال نو میلادی «ضد شریعت اسلامی» است و از مسلمانان خواست در این جشن‌ها شرکت نکنند. این فتوا توسط «مولانا مفتی شهاب‌الدین رَضَوی بریلوی»، رئیس «جماعت مسلمانان هند» (All India Muslim Jamaat)، صادر شده و او در آن تأکید کرده است که مسلمانان باید از پذیرش فرهنگ‌های غربی پرهیز کنند و به فقه و آموزه‌های دینی بازگردند.​

مولانا رضوی در این فتوا تأکید کرد که جشن‌های سال نو معمولاً با فعالیت‌هایی چون آواز و رقص، اجرای برنامه‌های نمایشی، مصرف مشروبات الکلی، بی‌نظمی و دیگر رفتارهای غیراخلاقی همراه است که بر اساس شریعت اسلامی «حرام» شمرده می‌شود و بنابراین، مشارکت در این جشن‌ها نیز جایز نیست. او از علما و روحانیون خواست این پیام را در میان مردم منتشر کنند تا به‌ویژه جوانان مسلمان از چنین برنامه‌هایی که آن را «غیراسلامی» می‌داند، دوری جویند.​

این فتوا بلافاصله واکنش‌های گسترده سیاسی و اجتماعی در هند در پی داشت. هم‌زمان با انتشار این حکم، مقام‌ها و سخنگویان احزاب مختلف، از جمله حزب حاکم «بهاراتیا جاناتا پارتی» (BJP) و حزب «سماج‌وادی»، با تأکید بر قانون اساسی سکولار هند اعلام کردند که هر شهروند حق دارد آزادانه در مناسبت‌های فرهنگی و اجتماعی مشارکت کند و چنین فتواهایی هیچ جایگاه حقوقی در جامعه چنددینی هند ندارند.​

سخنگوی حزب حاکم، «شهزاد پوناوَلّا»، با انتقاد تند از این فتوا گفت که اگر مولانا مدعی است هر روز بر اساس شریعت فتوا می‌دهد، باید پیش از دیگران، رفتار خود ـ از جمله حضور مکرر در برنامه‌های تلویزیونی ـ را با معیارهای شرعی بسنجد، سپس دیگران را از جشن‌ها نهی کند. او تأکید کرد که هند بر پایه قانون اساسی اداره می‌شود نه شریعت، و هیچ فتوا یا دستور دینی نمی‌تواند جایگزین اصول قانون اساسی شود.​

در پی این مواضع، بحث درباره جایگاه دین و فتاوای دینی در جامعه مدرن و متنوع هند شدت گرفته و این ماجرا بار دیگر تنش میان ارزش‌های سنتی دینی و سبک زندگی معاصر را در فضای عمومی این کشور برجسته کرده است.

..........

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha