نهاد جامعه اسلامی هند دستگیری رئیس شورای اتحاد امت را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ توقیر رضا رئیس شورای اتحاد امت هند طی روزهای گذشته در شهر «بریلی» در ایالت «اوتار پرادش» این کشور در پی حمایت از کمپین «من محمد را دوست دارم»، بازداشت شد.
در واکنش به این اتفاق، سید سعادتالله حسینی رئیس نهاد جامعه اسلامی هند، مقامات این کشور را به تفسیر نادرست شعار صلحآمیز «من محمد را دوست دارم» بهعنوان تهدیدی برای نظم عمومی متهم کرد.
وی گفت: درست کردن پروندۀ کیفری برای چنین ابراز ارادتی و دستگیریهای متعاقب برای آن، ناعادلانه است و حملهای هشداردهنده به فرهنگ همزیستی و پلورالیسم تمدن هند به شمار میآید.
سید سعادتالله حسینی با بیان اینکه مولانا توقیر رضا ابتدا در حصر خانگی قرار گرفت و سپس پروندههایی تحت سختگیرانهترین مفاد قانونی علیه او و صدها مسلمان دیگر تشکیل شد، تأکید کرد: هند همواره احترام متقابل میان جوامع متنوع را پاس داشته و معادل دانستن شعارهای دینی با آشوب، بحران سیاسیمحور را نشان میدهد.
وی همچنین با محکوم کردن اظهارات توهینآمیز برخی رهبران سیاسی علیه توقیر رضا، خاطرنشان کرد: چنین اظهاراتی انگیزههای سیاسی پشت این سرکوب را آشکار میسازد؛ استفاده گزینشی و نامتناسب از نیروی انتظامی علیه یک جامعه خاص، حاکمیت قانون را تضعیف کرده، بیاعتمادی ایجاد میکند و احساس بیگانگی را عمیقتر میسازد.
سید سعادتالله حسینی در ادامه افزود: حوادث مشابه در زمینههای دیگر با خویشتنداری برخورد میشوند؛ چنین سرکوبهای سیاسی بهویژه پیش از انتخابات، ارزشهای دموکراتیک و یکپارچگی قانون اساسی را تضعیف میکند.
رئیس نهاد جامعه اسلامی هند در پایان از مسلمانان خواست صبور باشند و به دولت هشدار داد اتهامات سنگین را پس بگیرد، بازداشتشدگان بیگناه را آزاد کند و عدالت، انصاف و اصول قانون اساسی را رعایت نماید.
