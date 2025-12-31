به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی برگزاری «همایش ملی هیئت حقوق شخصی شیعیان هند» در حسینیه آصفی (آصفی امامباره) واقع در شهر لکنو (مرکز ایالت اوتارپرادش در شمال هند)، شماری از علما و فعالان اجتماعی نسبت به «فقدان نمایندگی سیاسی شیعیان» در ساختارهای حکومتی هند ابراز نگرانی کردند. این همایش که با حضور نزدیک به دو هزار نفر از نقاط مختلف هند، همچنین میهمانانی از نپال و بنگلادش برگزار شد، به بررسی چالشهای مهمی چون دفاع از حقوق شیعیان، صیانت از املاک و موقوفات (وقف) و وضعیت اجتماعی و سیاسی جامعه شیعه اختصاص داشت.
این برنامه درحسینیه آصفی (یکی از بناهای شاخص تاریخی لکنو) برگزار شد و به دلیل ادامهدار بودن نشست که نزدیک به چهار ساعت به طول انجامید، این بنای تاریخی تا ساعتهای عصر بر روی گردشگران بسته بود.
«مولانا آقا سید عباس رضوی» از کشمیر، در سخنرانی خود با اشاره به فشارهای سیاسی و اجتماعی علیه مسلمانان، اعلام کرد که برخی گروهها با سوءاستفاده از شعار ونده ماترم (شعار جنجالی هندوها) درصدد ارعاب و ایجاد فضای افراطگرایی هستند. او تصریح کرد: «آنان که میخواهند افراطگرایی را در کشور بگسترانند باید بدانند که اگرچه آنها از دریچه چشم به هند مینگرند، اما مسلمانان، هند را با نور قلب و نگاه محبت میبینند.»
وی با اشاره به وضعیت شیعیان در منطقه افزود: «همانگونه که شیعیان در پاکستان با فشار و سرکوب مواجهاند، شیعیان در هند نیز به حاشیه رانده میشوند. با وجود جمعیتی بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون شیعه، این جامعه در دولت مرکزی و ایالتها فاقد جایگاه و نمایندگی شایسته است.»
«مولانا یعسوب عباس»، دبیرکل هیئت حقوق شخصی شیعیان هند نیز خواستار قرار گرفتن نام و سیره امام حسین(ع) و فرهنگ عاشورا در محتوای آموزشی کشور شد و گفت: «همانگونه که کتاب مهابهارات و بخشهایی از شریمد بهاگود گیتا (متون دینی ـ حماسی هندویی) وارد کتب درسی شده است، باید نام و سیره امام حسین(ع) نیز در کتب درسی گنجانده شود.»
در ادامه «مولانا سید مهدی»، رئیس هیئت قانون شخصی شیعیان هند که ریاست جلسه را برعهده داشت، بر ضرورت بررسی ریشههای عقبماندگی سیاسی شیعیان و رسیدگی فوری به مشکلات آنان تأکید کرد.
در ادامه نشست، واقعه اخیر در ایالت بیهار (شرق هند) مورد انتقاد قرار گرفت؛ طبق ویدیوهای منتشرشده، «نیتیش کومار» سَر وزیر این ایالت، در اقدامی توهینآمیز «برقع» یک زن مسلمان را کنار زده است. هیئت برگزارکننده خواستار عذرخواهی رسمی وی از تمام زنان شد و اعلام کرد در صورت عدم عذرخواهی، «حرکتی گسترده» در سطح کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت. هیئت تأکید کرد این حادثه فقط توهین به «حجاب و پوشش» نیست، بلکه توهینی به تمام زنان است.
«ظهیر مصطفی» از حاضران در این نشست نیز گفت: «بزرگترین مشکل جامعه، نداشتن جایگاه سیاسی در ساختار حکمرانی است. با وجود جمعیتی نزدیک به ۸۰ میلیون نفر، به دلیل روحیه مسالمتجویانه، این جامعه همچنان از شناسایی سیاسی محروم مانده است. برای به رسمیت شناخته شدن، باید مطالبهگر و فعال بود.»
این نشست در شرایطی برگزار شد که جامعه شیعیان هند با چالشهای متعدد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی روبهروست و شرکتکنندگان خواستار توجه فوری نهادهای رسمی هند به حقوق مشروع آنان شدند.
............
پایان پیام
نظر شما