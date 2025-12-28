به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با فرارسیدن ایام نورانی اعتکاف «دستیار هوشمند اعتکاف ۱۴۰۴» با همکاری ستاد مرکزی اعتکاف و پیام‌رسان بله راه‌اندازی شد.

این دستیار هوشمند با هدف راهنمایی و پشتیبانی از معتکفین، خادمان و کنشگران اعتکاف طراحی و تدوین شده و به‌عنوان مرجعی رسمی، جامع و در دسترس خدمات متنوعی را در حوزه اعتکاف ارائه می‌دهد.

ارائه احکام و مسائل شرعی اعتکاف، تبیین قوانین و مقررات اجرایی، تشریح شرایط عمومی شرکت در اعتکاف، توضیح فرآیندها و سازوکارهای اجرایی مساجد و ستادها و همچنین پشتیبانی و مشاوره برای کنشگران و فعالان اعتکاف از مهم‌ترین محورهای فعالیت این دستیار هوشمند است.

«دستیار هوشمند اعتکاف ۱۴۰۴» در بستر پیام‌رسان بله با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین ارتباطی در راستای ارتقای کیفیت برگزاری اعتکاف، پاسخ‌گویی دقیق و سریع به نیازهای مخاطبان در اختیار عموم علاقه‌مندان قرار گرفته است.

جهت مشاهده دستیار هوشمند اعتکاف از یکی از لینک های زیر اقدام نمایید:

Ble.ir/itikaf_support_bot

https://ble.ir/itikaf_support_bot

