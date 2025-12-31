خرید میخانه قدیمی توسط مسلمانان در منچستر برای تبدیل به مرکز اجتماعی مردمی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در منطقه «هَندفورت» (Handforth/هَندفورت؛ حومه شهر منچستر در شمالغرب انگلستان)، یک سازمان اسلامی با خریداری ساختمان یک میخانه قدیمی، تصمیم گرفته این مکان را به یک مرکز فعال اجتماعی برای عموم مردم تبدیل کند. این خبر را روزنامه محلی Manchester Evening News منتشر کرده و تأکید دارد که این اقدام با هدف ایجاد فضایی عمومی برای فعالیتهای فرهنگی، خیریه و آموزشی انجام گرفته است.
این ساختمان که پیشتر با نام میخانه «اسبها و کالسکه» فعالیت میکرد، تاریخی طولانی داشته و از سال ۱۷۵۰ میلادی در این منطقه فعال بود؛ اما به دلیل کاهش بازدهی اقتصادی تعطیل شده و برای فروش گذاشته شد. «انجمن مسلمانان چیدل» (Cheadle/چیدل؛ شهری نزدیک منچستر) این ملک را خریداری کرده و هدف دارد آن را به یک فضای چندمنظوره برای ورزش، فعالیتهای خیریه، آموزش، برنامههای جوانان، مراسم اجتماعی و سایر رویدادهایی که موجب همبستگی ساکنان میشود، تبدیل کند.
این مرکز عمومی قرار است نه فقط برای مسلمانان، بلکه برای تمامی ساکنان فارغ از دین، ملیت و پیشینه قابل استفاده باشد. نام آن «خانه استنلی» انتخاب شده است؛ برگرفته از نام «لُرد استنلی»، سومین بارون آلدرلی (Alderley/آلدرلی؛ منطقهای در نزدیکی منچستر). لرد استنلی نخستین مسلمانی بود که پس از پذیرش اسلام، بین سالهای ۱۸۶۹ تا ۱۹۰۳ میلادی در مجلس اعیان بریتانیا حضور داشت. او در تاریخ انگلستان بهدلیل دستور تعطیلی میخانهها و مراکز فساد در املاک تحت مالکیتش شناخته میشود.
«دکتر عثمان چودری» امام مسجد شهر چیدل در گفتوگو با رسانههای محلی این اقدام را گامی برای پاسخ به نیازهای واقعی مردم منطقه دانسته و میگوید: «خانه استنلی فرصتی است برای ایجاد یک فضای اجتماعی ضروری که همه بتوانند از آن بهرهمند شوند. این طرح بر پایه همکاری و توجه به نیازهای مردم بنا شده است. ما میخواهیم کاری انجام دهیم که جامعه محلی به آن افتخار کند.»
این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که مسلمانان اروپا در سالهای اخیر با وجود سیاستهای تبعیضآمیز دول غربی و فضای رسانهای ضداسلامی، تلاش کردهاند نقش اجتماعی و انساندوستانه خود را از طریق مشارکت مدنی و فعالیتهای مردمی پررنگتر کنند. پروژه جدید در منچستر یکی از نمونههای تلاش برای تغییر کارکرد فضاهای فراموششده و تبدیل آنها به ظرفیتهای اجتماعی مثبت است.
