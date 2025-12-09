به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جنجال بر سر بزرگترین قبرستان مسلمانان انگلستان در شهر بلکبرن، به یکی از موضوعات اجتماعی این منطقه تبدیل شده است.
برخی پیشنهاد میکنند که این سایت به منطقهای طبیعی و حفاظتشده تبدیل شود، اقدامی که توسط بسیاری بهعنوان چالشی برای حق مسلمانان در داشتن دفنهای شایسته و مطابق با دستورات اسلامی تعبیر شده است.
پروژه «باغ یادبود عیسی»، که قرار است 35 هزار مکان دفن را در مساحتی به اندازه چهل زمین فوتبال شامل شود، با هدف رفع کمبود شدید اماکن دفن مسلمانان در شمالغرب انگلستان ساخته خواهد شد.
این مکان جدید، بزرگترین قبرستان کنونی یعنی «باغ آرامش» را که در سال ۲۰۰۲ در شرق لندن افتتاح شد و دارای ۱۰ هزار قطعه است، پشت سر میگذارد.
بنیاد عیسی که دو برادر به نامهای زبیر و محسن عیسی مالک آن هستند، این طرح را به دلیل افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا به اجرا گذاشتند.
بنیاد عیسی در بیانیهای اعلام کرد: نیاز به فضا برای دفن مسلمانان در شمال غرب انگلیس بحرانی شده است.
کارشناسان و مقامهای محلی همچنان درباره تعادل میان توسعه شهری و احترام به حقوق مذهبی در حال بحث و بررسی هستند.
