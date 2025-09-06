احساس ناامنی میان مسلمانان پس از حمله به مسجدی در منچستر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی دو حمله متوالی به مسجد ایلاف در منطقه چیدل هیت منچستر بزرگ، امام جماعت این مسجد نسبت به افزایش احساس ناامنی در میان مسلمانان هشدار داد.
به گفته دکتر ابراهیم، امام مسجد و پزشک عمومی، بامداد پنجشنبه دو فرد نقابدار با پرتاب قطعات بزرگ سنگفرش، پنجرههای مسجد را شکستند. تصاویر دوربینهای مدار بسته این اقدام را ثبت کرده است. وی افزود که در ماه آوریل نیز مهاجمانی زباله و گوشت خوک را از درِ مسجد به داخل انداخته بودند.
پلیس منچستر بزرگ اعلام کرد هر دو حادثه را در حال بررسی است و برای شناسایی مهاجمان اخیر با مسئولان مسجد دیدار کرده است. این حملات خسارت قابل توجهی به شیشهها و فضای بیرونی مسجد وارد کرده است.
دکتر ابراهیم با ابراز نگرانی از تکرار این حوادث گفت: ما باید در عشق و صلح زندگی کنیم و این اقدامات مصداق اسلامهراسی است. مسلمانان در مسجد احساس امنیت نمیکنند و نمیدانیم بار دیگر چه اتفاقی رخ خواهد داد.
مسجد ایلاف حدود شش ماه پیش با تغییر کاربری از یک کلیسا آغاز به فعالیت کرده و به گفته مسئولان آن، روابط خوبی با جامعه محلی دارد. داوطلبان مسجد در ماه رمضان برنامههای فرهنگی برای کودکان اجرا کرده و به همسایگان هدایا توزیع کردهاند.
