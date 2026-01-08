به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم رونمایی از نمایشگاه دستاوردهای مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) برگزار شد.

در این مراسم که صبح امروز پنجشنبه ۱۸ دیماه در مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) برگزار شد، آیت‌الله سیداحمد خاتمی عضو شورای عالی، آیت‌الله رضا رمضانی دبیرکل این مجمع و جمعی از مدیران و مسئولان مراکز علمی و فرهنگی حضور داشتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین قاضوی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی مجمع جهانی اهل‌بیت‌(ع) در سخنانی پیرامون تاسیس این نمایشگاه گفت: با توجه به فعالیت‌های مجمع در عرصه‌های مختلف، ایجاد یک نمایشگاه جهت معرفی دستاوردها برای مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) ضرورتی انکارناپذیر بود.

وی گفت: از سال ۱۴۰۲ طرح ایجاد نمایشگاه کلید خورد و از آنجا که برنامه‌ها و فعالیت‌های مجمع بدیل ندارد، نمی‌توانستیم از نمایشگاه‌های دیگر الگوبرداری کنیم در نهایت طرح‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و یک طرح برگزیده شد و اجرای آن را به مناقصه گذاشتیم و در نهایت طی ۶ ماه این نمایشگاه پیاده‌سازی و اجرا شد.



در بخش دیگری از این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین شاکری معاون علمی و فرهنگی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) نیز طرح، پیگیری و ایجاد این نمایشگاه را طرحی تحولی و راهبردی عنوان کرد و گفت: فعالیت‌های مجمع و تاریخ و مستندات ارزشمند این مجموعه ضرورت تاسیس این نمایشگاه را ضروری می‌نمود که با تلاش‌های همکاران این مهم به ثمر نشست.

شاکری این راه‌اندازی این نمایشگاه را از ابتکارات آیت‌الله رمضانی دانست و گفت: مجمع که بخش‌های مختلفی دارد همواره کارها و فعالیت‌های خوبی داشته، ولی در نهایت دیده نمی‌شد، یا با گذر زمان به فراموشی سپرده می‌شد و دستاورهای مجمع برای آیندگان به ارمغان گذاشته نمی‌شد. در نهایت ارائه پیشنهاد تاسیس این نمایشگاه توسط دبیرکل مجمع، به ایجاد این طرح ختم شد. این نمایشگاه، حقیقتا زحمات ۳۰ سال گذشته را در یک جا جمع کرده و بسیار ارزشمند است.

شاکری در پایان با تاکید بر اینکه این کار با صرفه‌جویی حداکثری به سرانجام رسیده گفت: این کار الان الگو و مبنا شده و قدم اول برداشته شده است و در حقیقت، سنگ‌بنا و زیرساخت فراهم شده تا ان‌شاء‌الله مجمع بتواند همه زحمات بخش‌های مختلف را عرضه کند. این کار برکتی دارد که فرصت‌ها، زحمات و نقاط قوت و ضعف نیز دیده می‌شود و در روند فعالیت‌ها را بهبود می‌بخشد.

