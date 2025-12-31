ترس نتانیاهو نمایان شد؛ این کار را نکنید؛ دنبال تنش نیستیم

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم کودککش اسرائیل، ضمن هشدار درباره حمله موشکی احتمالی از سوی تهران، گفت که اسرائیل به دنبال تشدید تنش با ایران نیست.
نتانیاهو در مصاحبه با فاکس نیوز، درباره تلاش ایران برای احیای تأسیسات تولید موشک خود صحبت کرد و با اشاره به تخریب تأسیسات هستهای فردو با حمایت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از ایران خواست از غنیسازی اورانیوم خودداری کند.
نتانیاهو گفت که رئیس جمهور ترامپ درست گفته است که تأسیسات فردو نابود شده است، و افزود که ایرانیها در تلاشند تا در سایتهای دیگر کار کنند و همچنین در تلاشند تا تأسیسات تولید موشک بالستیک را احیا کنند، و توضیح داد که اسرائیل در این دو زمینه خسارت زیادی به آنها وارد کرده است، اما آنها دوباره تلاش خواهند کرد.
او همچنین تأکید کرد که «ایران باید این واقعیت را بپذیرد که نباید توانایی غنیسازی اورانیوم را داشته باشد و مواد غنیشده باید از ایران خارج شده و تحت بازرسی قرار گیرند.»
نتانیاهو در مورد احتمال حمله به ایران توضیح داد که دو هفته پیش اطلاعاتی به او ارائه شد که نشان میداد ایران در حال انجام آزمایشهایی برای پرتاب موشکهای بالستیک به سمت اسرائیل است و گفت: «به آنها گفتم: اگر جرات انجام این کار را داشته باشید، عواقب آن ویرانگر خواهد بود. بنابراین، امیدوارم ایران این اشتباه را مرتکب نشود.»
او افزود: «آنها در حال از سرگیری تولید هستند و در مورد برنامه هستهای خود نیز تلاش میکنند، اما مطمئن نیستم که آنها به دلیل شنیدن هشدارهای ترامپ تصمیم به عبور از خط قرمز گرفته باشند. آنها باید انتخاب کنند. ما به دنبال تشدید تنش نیستیم و امیدوارم که آنها نیز چنین نکنند.»
اظهارات نتانیاهو پس از سفر به آمریکا، که پنجمین سفر او در سال جاری است، بیان میشود. در این سفر با ترامپ دیدار و درباره همه مسائل خاورمیانه گفتگو کرد.
خلع سلاح حماس پیش نیاز آینده غزه
از سوی دیگر، نتانیاهو گفت که حماس متعهد به خلع سلاح شده است و تأکید کرد که «حماس حدود ۶۰ هزار سلاح - کلاشینکف و غیره - دارد و همه آنها باید ناپدید شوند.»
از نتانیاهو پرسیده شد که آیا انتظار دارد تا سال ۲۰۲۶ دولتی در غزه تشکیل شود که اسرائیل بتواند با آن «کنار بیاید» و او پاسخ داد: «تشکیل دولت جدید در غزه در صورتی امکانپذیر است که حماس خلع سلاح شود. اما اگر حماس مسلح باقی بماند، قادر خواهد بود به دولت جدید حمله کند.»
او افزود: «اگر غزه خلع سلاح شود، آینده متفاوتی برای آن میبینم. همه این را میدانند. مردم غزه بیش از هر کس دیگری این را میخواهند.»
نتانیاهو خاطرنشان کرد که نیازی به متقاعد کردن رئیس جمهور آمریکا در مورد موضع اسرائیل در قبال حماس ندارد و گفت: «ما کاملاً موافق بودیم. او بلافاصله گفت که حماس باید خلع سلاح شود. من هیچ شکایتی از او در مورد حمله ما به حماس در طول آتشبس نشنیدم.»
نتانیاهو علاوه بر احتمال دستیابی به توافق عادیسازی روابط با عربستان سعودی، به موضوع مذاکرات در مورد توافق احتمالی با سوریه نیز پرداخت و ابراز عقیده کرد که این امر امکانپذیر است.
نتانیاهو در مورد حزبالله گفت که این حزب «دیگر آن چیزی نیست که قبلاً بود» و افزود: «حماس و ایران نیز آن چیزی نیستند که قبلاً بودند.» وی افزود: «برای توافقات صلح با سعودیها و همچنین کشورهای اسلامی خارج از خاورمیانه که علاقه زیادی به تبدیل شدن اسرائیل به یک ابرقدرت نظامی نشان میدهند، آمادگی وجود دارد.»
