به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، با تکرار گزافهگوییهای خود ادعا کرد اگر ایران تلاش کند برنامه هستهای خود را از نو بسازد، ایالات متحده بار دیگر آن را نابود خواهد کرد. وی در عین حال گفت ترجیح میدهد با تهران به یک توافق هستهای دست یابد.
ترامپ همچنین مدعی شد حتی در صورتی که تهران برنامه هستهای خود را از سر نگیرد، از حملات اسرائیل علیه ایران با هدف نابودی تأسیسات تولید موشکهای بالستیک حمایت خواهد کرد. منابع آگاه نیز اعلام کردند که نتانیاهو در این دیدار، نگرانیهای اسرائیل درباره برنامه موشکی ایران را با ترامپ در میان گذاشته است.
در همین زمینه، مارک فیتزپاتریک، مقام و دیپلمات اسبق در وزارت خارجه آمریکا و مدیر اجرایی پیشین برنامه عدم اشاعه مؤسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک، در گفتوگو با ابنا در تحلیل ادعاهای ترامپ درباره احیای تأسیسات و برنامههای هستهای ایران و همزمان اهداف بنیامین نتانیاهو از سفر به ایالات متحده گفت: نتانیاهو چندین هدف داشت که ظاهراً بیشتر آنها محقق شده است.
تردید درباره ادعاهای هستهای و تمرکز ترامپ بر ونزوئلا
به گفته وی، نتانیاهو به دنبال دریافت تأیید ترامپ برای خلع سلاح حماس به عنوان مهمترین گام در طرح صلح غزه بود، میخواست حمایت بیقید و شرط ترامپ از اسرائیل و شخص خود را برجسته کند و همچنین در پی دریافت چراغ سبز برای حمله مجدد به ایران بود. در نهایت، او تلاش داشت ترامپ را به پیوستن به حمله علیه ایران متعهد کند که تنها در این مورد، تعهد ترامپ مشروط بود.
فیتزپاتریک افزود: ترامپ گفت که «شنیده» ایران در حال تلاش برای بازسازی نیروهای استراتژیک خود است، اما بلافاصله تأکید کرد «امیدوارم این اتفاق نیفتد». تا جایی که من میدانم، شکی نیست که ایران در حال بازسازی ظرفیت پرتاب موشک خود است.
وی ادامه داد: درباره برنامه هستهای، هرچند گزارشهای تأییدنشدهای از بازسازی آن وجود دارد و حتی یک اندیشکده ایتالیایی مدعی شده رهبر ایران دستور ساخت سلاح هستهای قابل حمل را داده است، اما بدون شواهد بیشتر، نسبت به چنین نتیجهگیریهایی تردید دارم. اینکه ترامپ چه میزان شواهد را برای باور این ادعاها لازم میداند، موضوعی جداگانه است. در حال حاضر، او احتمالاً تمایلی به ورود به جنگی دیگر در خاورمیانه ندارد، زیرا تمرکز اصلیاش بر نیمکره غربی، بهویژه ونزوئلا، معطوف شده است.
نفوذ موشکهای ایران و فرو ریختن افسانه دفاع موشکی
این مقام پیشین وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا تمرکز اسرائیل بر برنامه موشکی ایران جایگزینی حسابشده برای مسئله هستهای با هدف جلب حمایت سیاسی و حقوقی آمریکا و غرب است، گفت: تمرکز اسرائیل بر برنامه موشکی ایران منطقی است، زیرا ایران نشان داد دفاع موشکی اسرائیل نفوذناپذیر نیست.
وی افزود: نرخ نفوذ ۱۵ تا ۲۰ درصدی موشکهای ایران در اواخر جنگ نگرانکننده بود. این میزان نفوذ تهدیدی در حد یک حمله هستهای ایجاد نمیکند، اما نشان میدهد موشکهای بالستیک ایران قادرند خسارت واقعی به زیرساختهای اسرائیل وارد کنند؛ خطری که اسرائیلیها به مواجهه با آن عادت ندارند.
بزرگنمایی تهدید موشکی برای جلب حمایت آمریکا
فیتزپاتریک با اشاره به رویکرد اسرائیل گفت: با این حال، اسرائیل برای جلب همدردی و حمایت واشنگتن، تهدید موشکی ایران را بزرگنمایی میکند. تا همین اواخر، ایالات متحده اهمیت زیادی برای موشکهای ایران قائل نبود، زیرا آنها تهدیدی جدی برای منافع ملی آمریکا محسوب نمیشدند.
وی تصریح کرد: اکنون ترامپ توانمندیهای موشکی و هستهای ایران را در یک چارچوب قرار داده و میگوید در صورت بازسازی، هر دو باید هدف حمله قرار گیرند؛ رویکردی که نشاندهنده گسترش اهداف نظامی آمریکا علیه ایران است.
خطر برداشت اشتباه ترامپ از هزینههای جنگ
این مقام پیشین وزارت خارجه آمریکا درباره میزان آمادگی ایالات متحده و بهویژه ترامپ برای تحمل هزینه یک رویارویی مستقیم و پرخطر با ایران اظهار کرد: ترامپ احتمالاً تصور نمیکند که یک درگیری نظامی دیگر با ایران هزینه سنگینی برای آمریکا داشته باشد. ایالات متحده در حملات هوایی ماه ژوئن تلفات قابل توجهی نداد و ترامپ نیز با واکنش منفی داخلی روبهرو نشد.
وی هشدار داد: بیم آن میرود که او به این نتیجه نادرست برسد که اقدام نظامی علیه ایران بدون هزینه است.
تغییر موازنه بازدارندگی و تهدید درجه یک شدن برنامه موشکی
فیتزپاتریک در پاسخ به این پرسش که آیا اذعان تحلیلگران اسرائیلی به ناکارآمدی سامانههای دفاع موشکی در برابر حملات گسترده ایران، نشانه تغییر موازنه بازدارندگی به نفع تهران است، گفت: بله، میزان نفوذ موشکها ناگزیر موازنه بازدارندگی را تغییر میدهد. البته این تغییر نسبی است.
وی افزود: اسرائیل همچنان از مزیت بازدارندگی برخوردار است، اما این برای آنها کافی نیست؛ زیرا اسرائیل به دنبال بازدارندگی مطلق است و به همین دلیل، به نظر میرسد برای حملهای دیگر آماده میشود.
این مقام پیشین وزارت خارجه آمریکا در پایان و در پاسخ به این پرسش که با توجه به تجربه «جنگ دوازدهروزه» و بازسازی سریع توان موشکی ایران، آیا گزینه نظامی اسرائیل همچنان مطرح است، گفت: به اعتقاد من پاسخ مثبت است، زیرا به نظر میرسد ایران فعلاً از بازسازی برنامه غنیسازی اورانیوم خود منصرف شده است. سیاست بازدارندگی اسرائیل همواره در درجه نخست بر جلوگیری از تولید سلاح هستهای توسط ایران متمرکز بوده است. موشکهای ایران تهدیدی ثانویه تلقی میشدند، اما اکنون با کمرنگ شدن تهدید هستهای، برنامه موشکی ایران ـ بهویژه با توجه به میزان نفوذ موشکها در مرحله پایانی جنگ دوازدهروزه ـ به تهدید درجه یک تبدیل شده است.
