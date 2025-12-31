به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در دیدار اخیر خود با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، بار دیگر به انتقاد از برنامههای هستهای و موشکی ایران پرداخت و از آمادگی خود برای حمایت از حملات جدید اسرائیل علیه تهران در صورت توسعه این برنامهها خبر داد.
معاون اجرایی اندیشکده کوئینسی، با واکنش به این رویکرد در تحلیلی نوشت: در صورت تحقق چنین سناریویی، ایران دیگر خویشتنداری نخواهد کرد.
تریتا پارسی افزود که این اظهارات ترامپ میتواند به ورود آمریکا به درگیری مستقیم با ایران بینجامد.
او هشدار داد که برنامه موشکی ایران شامل تأسیسات مخفی بوده و هر اقدام نظامی ممکن است به جنگی تمامعیار تبدیل شود.
معاون اجرایی اندیشکده کوئینسی اضافه کرد: خواستههای مستمر اسرائیل از آمریکا برای رفتاری تهاجمی مستمر خواهد بود؛ مگر اینکه ترامپ به این روند پایان دهد، اما واکنش ترامپ به نتانیاهو نشان میدهد که بار دیگر فرمان در دست اسرائیل خواهد بود و این چرخه بیپایان درخواستهای جنگی همچنان ادامه خواهد داشت. در این شرایط، احتمال تنشهای بیشتر و اقدامات تلافیجویانه ایران وجود دارد که میتواند به افزایش بحران در منطقه بینجامد.
