نویسنده صهیونیست: انتخابات آینده ممکن است آخرین انتخابات اسرائیل باشد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «اریس لعال» نویسنده و تحلیلگر سیاسی صهیونیست هشدار داد که اسرائیل در آستانه یک نقطه عطف خطرناک قرار دارد و انتخابات آینده ممکن است آخرین انتخابات به شکل دموکراتیک شناختهشده باشد.
او رفتار دولت کنونی را نشانهای از بیاعتنایی به افکار عمومی و تضعیف اعتماد رأیدهندگان ـ حتی حامیان خود ـ دانست و تأکید کرد که این رفتارها با تلاش برای پیروزی در انتخاباتی سالم و آزاد همخوانی ندارد.
لعال در یادداشت خود در روزنامه هاآرتص نوشت که دولت کنونی با حمله به دستگاه قضایی، سیاسیکردن نیروهای امنیتی و پلیس، تضعیف نهادهای فرهنگی و گسترش گفتمان تهدید و تحریک، معیارهای دموکراتیک را در حال فروپاشی قرار داده است.
او به نمونهای اشاره کرد که در آن پلیس اسرائیل تحت مدیریت وزیری که سابقه جنایی دارد قرار گرفته و زمانی که مشاور حقوقی دولت به دادگاه عالی گزارش داد که این وزیر از اختیارات خود سوءاستفاده میکند، ایتامار بن گویر در پاسخ گفت: «حقهباز، تو ارزشی نداری.»
به گفته لعال، این رویکرد نشاندهنده انگیزه برای تخریب روند انتخابات از طریق حذف نامزدها و احزاب است؛ موضوعی که هرچه به زمان انتخابات نزدیکتر شود، آسیب بیشتری به سلامت آن وارد خواهد کرد.
او همچنین به نشانههای نگرانکنندهای مانند اتخاذ سیاستهایی که پایگاه انتخاباتی دولت را دلسرد میکند و بیتوجهی به پیامدهای رسواییها و بحرانها اشاره کرد و نتیجه گرفت که هدف اصلی، پیروزی سالم در انتخابات نیست، بلکه تحمیل واقعیت سیاسی جدید است.
تحلیلگر سیاسی صهیونیست هشدار داد که خطر فراتر از یک انتخابات است و پروژهای برای بازسازی نظام حکومتی در جریان است که نهادهای دولتی را از نقش واقعیشان تهی میکند و تنها انتخابات صوری مشابه نظامهای استبدادی باقی خواهد گذاشت.
او در پایان از مخالفان و مردم خواست، خوشبینی سادهلوحانه را کنار بگذارند و با جدیت کامل وارد میدان شوند، زیرا اگر جریان پوپولیستی پیروز شود، ممکن است برای سالهای طولانی تثبیت گردد و مقابله باید از همین امروز آغاز شود.
