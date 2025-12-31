سائوپائولوی برزیل؛ برگزاری دوره حفظ قرآن برای کودکان و نوجوانان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دوره تخصصی حفظ قرآن کریم برای کودکان و نوجوانان مسلمان در شهر سائوپائولو (São Paulo؛ جنوبشرق کشور برزیل) آغاز شده و با استقبال خانوادههای مسلمان روبهرو شده است. این دوره از حدود یک ماه قبل با هدف تقویت هویت اسلامی در نسل جدید و ترویج آموزههای قرآنی در آمریکای لاتین راهاندازی شده است.
این برنامه آموزشی به همت «مرکز بینالمللی اسلامی تسامح و صلح» در منطقه ویلا کاهون (Vila Cajon) برگزار میشود و محتوای درسی آن شامل حفظ قرآن کریم، آموزش احکام تجوید، شرح احادیث منتخب نبوی، مباحث اعتقادی، فقهی، اخلاقی و دروس دینی تکمیلی است. کلاسها در روزهای سهشنبه و جمعه از ساعت ۱۸ تا ۲۱ و چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ بهوقت محلی تشکیل میشود.
برگزاری این دوره زیر نظر جمعی از اساتید و مبلغان اسلامی در برزیل انجام میگیرد و «عبدالحمید متولی»، مدیر مرکز بینالمللی اسلامی تسامح و صلح در برزیل و آمریکای لاتین، مسئولیت نظارت بر آن را برعهده دارد. طبق اعلام برگزارکنندگان، این دوره تا پایان ماه ژانویه ادامه خواهد داشت و در پایان، طی مراسمی رسمی به شرکتکنندگان برتر جوایزی اهدا میشود.
