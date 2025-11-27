برزیل میزبان عبادتگاهی جدید برای مسلمانان؛ مسجد »کاسکافیل« افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسجد جدید «کاسکافیل/کاسکاول» در ایالت پارانا در جنوب برزیل با حضور مسئولان جامعه مسلمان و نمایندگان نهادهای اسلامی افتتاح شد. خبرگزاری محلی برزیل نوشت این مرکز عبادی که با مشارکت مرکز نشر اسلام در آمریکای لاتین (CDIAL) ساخته شد است، گامی تازه در تقویت حضور اسلامی در منطقه به شمار می‌آید.

طراحان پروژه اعلام کرده‌اند کهاین مسجد تنها محل عبادت نخواهد بود، بلکه نقش یک مرکز فرهنگی و آموزشی را نیز ایفا می‌کند و فضای آن برای برنامه‌های گفت‌وگو، آموزش و تبادل فرهنگی میان جوامع مختلف برزیل در نظر گرفته شده است.

اجرای این پروژه زیر نظر دکتر نجیب حموی، رئیس «جمعیت اسلامی فرهنگی و خیریه کاسکاول»، انجام شد. این پروژه با حمایت مستمر جامعه مسلمان منطقه تکمیل شد و به‌عنوان یک نماد تازه در ساختار اسلامی ایالت پارانا معرفی می‌شود.

شایان ذکر است مراسم افتتاح با حضور شماری از چهره‌های برجسته دینی برزیل برگزار شد؛ از جمله رئیس شورای ائمه جماعت در آمریکای لاتین، نماینده دارالافتای لبنان در برزیل و تعدادی دیگر از چهره‌های برجسته دینی و مسئولان نهادهای اسلامی این کشور.

