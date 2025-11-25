کنفرانس سالانه مسلمانان آمریکای لاتین با محوریت جوانان مسلمان در عصر هوش مصنوعی + عکس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سی‌وهشتمین کنفرانس بین‌المللی مسلمانان آمریکای لاتین در شهر سائوپائولوی برزیل برگزار شد؛ رویدادی که یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های سالانه جامعه مسلمان در منطقه به شمار می‌رود. این دوره با حضور گسترده علما، پژوهشگران، متخصصان فناوری و نمایندگان نهادهای اسلامی از چندین کشور همراه بود و موضوع محوری خود را به «جوانان مسلمان در عصر هوش مصنوعی: چشم‌اندازها و چالش‌ها» اختصاص داد.

در نشست‌های برگزارشده طی روزهای ۲۲ و ۲۳ نوامبر ۲۰۲۵، کارشناسان به بررسی ابعاد اخلاقی، تربیتی و اجتماعی هوش مصنوعی پرداختند و درباره چگونگی بهره‌گیری درست و مسئولانه از فناوری‌های نوین برای توانمندسازی نسل جوان بحث کردند. سخنرانان تأکید داشتند که سرعت تحولات دیجیتال، ضرورت تقویت بصیرت، ایمان و سواد فناوری در میان جوانان مسلمان را دوچندان کرده است.

شرکت‌کنندگان همچنین با اشاره به نقش روزافزون هوش مصنوعی در زندگی روزمره، بر اهمیت آماده‌سازی جامعه برای مواجهه با چالش‌های عصر دیجیتال تأکید کردند. این کنفرانس که نزدیک به چهار دهه سابقه دارد، همچنان به عنوان مهم‌ترین بستر گفت‌وگو و هم‌اندیشی میان نهادهای اسلامی آمریکای لاتین شناخته می‌شود و امسال نیز تلاش داشت چشم‌اندازهای تازه‌ای درباره مسئولیت‌پذیری دیجیتال و آینده اخلاق فناورانه ارائه کند.

