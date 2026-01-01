به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ زینب سلیمانی در گردهمایی هنرمندان و فعالان رسانه‌ای «مکتب حاج قاسم» که عصر روز چهارشنبه در حوزه هنری برگزار شد، با اشاره به اهمیت روایت هنری از شخصیت شهید حاج قاسم سلیمانی، گفت: بهانه این گردهمایی در روزهای سالگرد شهادت، گفت‌وگو و همفکری پیرامون این شهید عزیز است و برای من سعادت بزرگی است که در جمع فرهیخته و ارجمند اهالی قصه، روایت و هنر سخن بگویم.

وی با تأکید بر نقش قهرمانان در ادبیات، هنر و جامعه اظهار داشت: هنرمندان همواره برای بیان یک داستان و تبدیل آن به اثری ماندگار، به دنبال شخصیت‌ها و قهرمان‌هایی هستند که همچون آهنربایی قوی، مغناطیس جامعه را به سمت خود جذب کنند و مردم را به سوی سعادت و ارزش‌ها سوق دهند. قهرمان‌ها در زندگی ما ایرانی‌ها همواره نقش‌آفرین بوده‌اند؛ اسطوره‌هایی که آن‌ها را در قالب افسانه یا حقیقت شنیده‌ایم، خوانده‌ایم و گاه دیده‌ایم و تلاش کرده‌ایم مسیر زندگی‌مان را شبیه قهرمانی کنیم که بیشتر دوستش داریم.

زینب سلیمانی ادامه داد: شهید حاج قاسم سلیمانی از جمله قهرمانان دوران ما بود؛ قهرمانی که نه زره آهنین بر تن داشت و نه هیبتی افسانه‌ای، اما بارها و بارها در نبرد با دشمن زخم برداشت. حاج قاسم در ادبیات سیاسی قدرتی تولید کرده بود که در برابر گروه‌های تکفیری بی‌رحمی ایستاد که کابوس زنان، دختران و کودکان بودند و با تمام قوا مقاومت کرد.

وی تصریح کرد: این قدرت از مکتب امام خمینی (ره) نشأت می‌گرفت و در سایه آموزه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی بالنده شده بود؛ قدرتی که در برابر دشمن بزرگ بشریت ایستاد، همان شیطانی که امروز خیال تصاحب جهان را در سر می‌پروراند و گمان می‌کند با قماربازی می‌تواند بر همه کشورها سلطه پیدا کند.

دختر شهید سلیمانی با بیان اینکه حاج قاسم قهرمان قصه بسیاری از مردم ایران بود، گفت: آن روز که با دست جانبازش اعلام کرد کمتر از سه ماه تا پایان داعش باقی مانده و زمانی که به فرمانده کل قوا نامه نوشت و پایان کابوس داعش در منطقه را خبر داد، برای بسیاری از فرزندان شهدای مدافع حرم نیز قهرمان بود؛ پدرانه آن‌ها را در آغوش می‌گرفت، با محبت با آن‌ها سخن می‌گفت و جای خالی پدرانشان را پر می‌کرد.

وی افزود: برای بسیاری از کودکان منطقه، حاج قاسم همان قهرمان قصه‌ها بود؛ کودکانی که شب‌ها با ترس می‌خوابیدند از اینکه مبادا گروه‌های تکفیری به خانه‌هایشان حمله کنند. حاج قاسم امنیت را به خانه‌های آن‌ها بازگرداند.

زینب سلیمانی تأکید کرد: سردار سلیمانی زمینی‌ترین قهرمان عصر ما بود؛ مقابل دشمن سینه سپر می‌کرد و در برابر دوست، خاضع و سر به زیر بود؛ درست مانند قهرمان‌های داستان‌ها، اما روی زمین، در میان مردم و با مسئولیت‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر از مشکلات روزمره ما.

وی با اشاره به موج تولیدات هنری پس از شهادت حاج قاسم گفت: پس از شهادت حاج قاسم و یارانش، موجی از احساسات عمومی مردم در قالب فیلم، نماهنگ، موسیقی، شعر، مکتوبات و دیگر آثار هنری بروز یافت. آنجا بود که فهمیدیم ساعت ۱:۲۰ بامداد رمز جاودانگی سرباز قصه ما شد؛ زمانی که این جمله شکل گرفت که «قاسم هنوز زنده است».

وی ادامه داد: هنرمندان، اهالی فرهنگ و رسانه به‌درستی حس مردم را درک کردند و تولیدات خود را در مسیر ستایش قهرمان قرار دادند. این همدردی هنری، مرهمی بر زخم بزرگ و ملی ما بود؛ مرهمی که گاه به اشک، گاه به خشم، گاه به فریاد انتقام و گاه به آه حسرت تبدیل می‌شد، اما همه از یک جنس بود؛ از جنس احساس پاک مردم.

زینب سلیمانی با اشاره به مسئولیت بنیاد حفظ و نشر آثار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: پس از تأسیس بنیاد، وظیفه سنگینی بر دوش ما گذاشته شد؛ اینکه نگذاریم علم این احساسات ارزشمند مردمی بر زمین بماند. از همان ابتدا تلاش کردیم از تولیدات هنری و رسانه‌ای مردم، نخبگان و هنرمندان استقبال کنیم و دوشادوش یکدیگر در مسیر تبیین راه و مکتب شهید سلیمانی قدم برداریم.

وی افزود: در تمام این سال‌ها، داغ حاج قاسم برای مردم سرد نشد و حجم تولیدات هنری و رسانه‌ای نیز هرگز کاهش نیافت. یقین داریم با تلاش همه شما عزیزان، نور این مسیر پربرکت هرگز خاموش نخواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مراسم امروز بهانه‌ای است برای قدردانی از هنرمندان و اصحاب رسانه‌ای که در این سال‌ها پرچم یاد شهید سلیمانی را بر زمین نگذاشتند و با آثار خود، راه و مکتب این شهید بزرگوار را در جامعه زنده نگه داشتند. از همه کسانی که به هر شکل نام حاج قاسم و دیگر قهرمانان این سرزمین را زنده نگه داشتند، صمیمانه سپاسگزارم.

