سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین: شهید سلیمانی مقاومت را از واکنش به راهبردی پیروز تبدیل کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در همایش «مکتب سلیمانی؛ عقلانیت مقاومت و آینده جبهه حق»، محمد الحاج موسی، سخنگوی رسمی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، با گرامی‌داشت ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی تأکید کرد: میراث و پروژه این فرمانده بزرگ جبهه مقاومت، همچنان زنده و الهام‌بخش است و دشمنان امت اسلامی را به هراس انداخته است.

محمد الحاج موسی در سخنانی با خطاب قرار دادن آزادگان امت اسلامی و رزمندگان فلسطین گفت: شش سال از شهادت فرمانده‌ای می‌گذرد که جسمش از میان ما رفت، اما فکر، راه و پروژه‌اش همچنان در قلب مستضعفان زنده است و خواب را از چشمان دشمنان امت ربوده است. حاج قاسم سلیمانی مردی بود که مقاومت را از یک واکنش مقطعی به یک راهبرد پایدار و از یک رؤیا به واقعیتی میدانی و اثرگذار تبدیل کرد.

وی با اشاره به جایگاه محوری فلسطین در اندیشه شهید سلیمانی افزود: حاج قاسم فلسطین را نه یک مسئله فرعی، بلکه قضیه مرکزی امت اسلامی و معیار ایمان و هویت می‌دانست. او معتقد بود که راه قدس از همه میدان‌های مقاومت می‌گذرد و به همین دلیل، حمایت از ملت فلسطین و تقویت بنیه مقاومت، همواره در صدر دغدغه‌های او قرار داشت.

سخنگوی جنبش جهاد اسلامی تصریح کرد: بصمات شهید سلیمانی در همه عرصه‌های حمایت از فلسطین آشکار است. او پشتیبانی از مقاومت را از سطح شعار فراتر برد و آن را به یک اقدام راهبردی عمیق تبدیل کرد. توسعه توان نظامی مقاومت، انتقال دانش و فناوری، تقویت سامانه‌های دفاعی و تهاجمی و حمایت مستقیم نظامی، غزه را به دژی مستحکم در برابر ماشین کشتار صهیونیستی تبدیل کرد؛ به‌گونه‌ای که رژیم اشغالگر، با وجود همه جنایات و فشارها، نتوانست اراده ملت فلسطین را در هم بشکند یا شروط خود را تحمیل کند.

وی افزود: شهید سلیمانی به همه جزئیات مورد نیاز رزمندگان فلسطینی توجه داشت و همواره در پی افزایش توان و تجربه آنان بود. او پیش از آن‌که صفوف را متحد کند، دل‌ها را به هم نزدیک می‌کرد و با هماهنگ‌سازی گروه‌های مقاومت، آنان را به پیکری واحد تبدیل ساخت. همچنین حمایت‌های مالی او، شریان حیاتی مقاومت در شرایط محاصره ظالمانه بود؛ تا جایی که تونل‌ها به شریان زندگی و پیروزی تبدیل شدند.

الحاج موسی با اشاره به نقش سیاسی شهید سلیمانی گفت: تأثیر این فرمانده شهید تنها به میدان نظامی محدود نبود، بلکه او از معماران اصلی محور مقاومت به‌شمار می‌رفت؛ محوری که فلسطین را در کانون خود قرار داد و از تهران تا بیروت و از صنعا تا غزه، همه ظرفیت‌ها را در حمایت از ملت فلسطین هم‌راستا کرد. او مقاومت فلسطین را از یک مسئله محلی به مسئله‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل کرد.

وی ادامه داد: حاج قاسم با تمام توان با پروژه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی مقابله می‌کرد و تأکید داشت که هر گامی در مسیر فاصله گرفتن از فلسطین، خیانتی به تاریخ و امت اسلامی است. او در همه محافل بر مشروعیت مقاومت پافشاری می‌کرد و با حمایت از روایت فلسطینی، جنایات رژیم اشغالگر را برای افکار عمومی جهان افشا ساخت.

سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین خاطرنشان کرد: شهید سلیمانی فقط یک فرمانده نظامی نبود، بلکه مهندس معادلات جدید در منطقه بود. او تجربیات مقاومت در عراق، سوریه، لبنان و یمن را به فلسطین منتقل کرد و با مدیریت هوشمندانه جنگ‌ها، روح مقاومت را در دل‌ها زنده نگه داشت. او باور داشت که کرامت امت تنها با قدرت بازپس گرفته می‌شود و دشمن جز زبان قدرت را نمی‌فهمد.

وی در پایان با قدردانی از ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران گفت: در این ایام، به ملت بزرگ و شجاع ایران و رهبری جمهوری اسلامی درود می‌فرستیم که در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی ایستادگی کردند و پاسخ کوبنده‌ای به این رژیم دادند. خون حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و همه شهدای این مسیر هرگز هدر نخواهد رفت و همواره چراغ راه مقاومت و نشانه‌ای روشن به‌سوی فلسطین خواهد بود.

محمد الحاج موسی تأکید کرد: ما ثابت‌قدم خواهیم ماند، عقب‌نشینی نخواهیم کرد و با تکیه بر این میراث عظیم و این خون‌های پاک، راه مقاومت را تا آزادی قدس شریف و سراسر فلسطین از نهر تا بحر ادامه خواهیم داد؛ و این وعده الهی، به اذن‌الله، نزدیک است.

