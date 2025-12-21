به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پیش نشست بزرگداشت علامه میرحامد حسین موسوی لکهنوی، متکلم برجسته امامیه قرن سیزدهم، روز پنجشنبه ۴ دیماه ۱۴۰۴ در حوزه علمیه اصفهان برگزار میشود.
این مراسم با مشارکت نهادهایی مانند بنیاد بینالمللی امامت، موسسه آموزش عالی حوزه علمیه اصفهان و دبیرخانه کنگره بین المللی بزرگداشت علامه میرحامد حسین لکهنوی و با عنوان «بازشناخت و نکوداشت صاحب عبقات» در سالن همایشهای شیخالرئیس ابنسینا واقع در ساختمان جامع مؤسسه آموزش عالی حوزه علمیه اصفهان برگزار خواهد شد.
برنامههای این پیش نشسته به شرح زیر است:
جلسه صبح (آغاز: ۸:۳۰)
۸:۳۰–۸:۴۰: تلاوت قرآن کریم
۸:۴۰–۹:۰۰: خیرمقدم مدیر مؤسسه
۹:۰۰–۹:۱۵: قرائت پیام ریاست حوزه علمیه اصفهان
۹:۱۵–۱۰:۰۰: میزگرد علمی «احیای آثار علامه میرحامد حسین» با حضور حججالاسلام اساتید کاظمی، اسفندیاری و شجاعت حسین
۱۰:۰۰–۱۰:۳۰: پذیرایی
۱۰:۳۰–۱۱:۱۵: سخنرانی حضرت آیتالله حاج شیخ نجمالدین طبسی با موضوع «شخصیتشناسی علمی (فقهی و کلامی) علامه میرحامد حسین»
۱۱:۱۵: اعلام پایان بخش صبح
جلسه بعدازظهر
۱۵:۰۰–۱۵:۳۰: سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین رضا مختاری با موضوع «سخنی چند از تراث علامه میرحامد حسین»
۱۵:۳۰–۱۶:۰۰: سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین دکتر محمدتقی سبحانی با موضوع «احیای تراث علامه میرحامد حسین و آینده دانش کلام امامی»
۱۶:۰۰: اعلام پایان برنامه
در حاشیه این مراسم، کتابفروشی مؤسسه با عرضه آثار پژوهشی بنیاد بینالمللی امامت با تخفیف ویژه بازگشایی خواهد شد.
این مراسم در خیابان حکیم، کوچه شماره ۱۳، نبش بنبست شهید عابدینیزاده، ساختمان جامع مؤسسه آموزش عالی حوزه علمیه اصفهان برگزار خواهد شد.
