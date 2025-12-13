به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیت اللّه العظمی سبحانی امروز ۲۲ آذر ۱۴۰۴ پس از پایان درس خارج در مسجد اعظم قم، به نقد و بررسی وقایع و نظرات برخی منحرفان در فضای مجازی نسبت به مساله شهادت حضرت زهرا(س) پرداخت و نصیحتی پدرانه به این افراد نمود.
مشروح بیانات این مرجع تقلید بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
چندی ست که کراراً افرادی به اینجانب مراجعه کرده و یا نامه نوشتهاند و از انتشار اخباری در فضای مجازی راجع به ائمه اهل بیت (علیهمالسلام) بسیار ناراحت بودند و از من میخواستند که در این باره اقدامی کنم. چند روزی صبر کردم سرانجام تصمیم گرفتم که مطالبی را به عنوان نصیحت و ارشاد بگویم شاید عرائضم مؤثر باشد.
چه انگیزهای برای طرح این مسائل است
هر انسان خردمندی که موضوعی را در ملأعام منتشر میکند باید غرض عقلایی داشته باشد و به تعبیر دیگر باید آن موضوع در جامعه مفید و سودمند باشد و یا مشکلی را حل کند.
اکنون که زن و کودک، نظامی و غیر نظامی مسلمانان در غزه درو میشوند و میلیاردها مسلمان به این مصیبت مینگرند اما کار عملی انجام نمیدهند، آیا در این شرائط طرح این مسائل صحیح و عقلایی است؟!
امروز انسجام داخلی برای ما سرمایه است نه تنها انسجام داخلی بلکه وحدت مسلمین در مقابل کفر امر لازم و ضروری است و نباید به چنین وحدتی ضربه بخورد.
مطلبی که درباره حضرت زهرا (علیها السلام) مطرح شده تازگی ندارد. آنچه که از ایشان درباره دخت گرامی پیامبر (علیهاالسلام) نقل شده چیز جدیدی نیست و سی و چند سال قبل فردی در بیروت این مطلب را طرح کرد و اینجانب نامهای خدمتشان نوشتم. ایشان در پاسخ انکار کرد و در هر حال این شبهه قبلاً در بیروت و لبنان منتشر شده بود و حالا گوینده در قم همان را تکرار میکند.
کتاب «الحجة الغراء علی شهادة فاطمة الزهرا (علیها السلام)» کتابی است جامع و پاسخگوی شبهات ایشان است. در این کتاب همه مطالب از کتب معتبر اهل سنت نقل شده، حتّی هجوم به بیت فاطمه. توضیح اینکه خلیفه وقت به هنگام بیماری که منجر به مرگ او شد میگفت ای کاش سه کار را انجام نمیدادم و سه چیز دیگر را انجام میدادم و سه چیز را از رسول خدا میپرسیدم. اما یکی از آن سه چیز که انجام نمیدادم مسأله کشف بیت فاطمه است که از این بسیار ناراحتم.
اصولاً کشف بیت فاطمه از مسلمات تاریخ است. حالا خصوصیات کشف چگونه بوده آن بستگی به تحلیل دارد که شرائط ساختمانهای آن زمان چگونه بوده است.
قصیده عمریه
چندی قبل در مصر به عنوان تکریم از ناظم این قصیده بزرگداشتی بر پا نمودند و یکی از افتخارات ایشان این سه بیت زیر است:
وقولة لعلی قالها عمر .... أکرم بسامِعها أعظِم بمُلقیها
حرقتُ دارک لا أبقی علیک بها .... إن لم تُبایع وبنت المصطفی فیها
ما کان غیر ابی حفص بقائلها .... امام فارس عدنان و حامیها
از آنجا که من احتمال میدهم که میتوان از طریق مذاکره در افکارشان اثر گذاشت و لذا سه شخصیت بزرگ علمی در حوزه را معرفی میکنم که افکار و اندیشههای خود را با آنها در میان بگذارد:
۱. آیتاللّه ربانی روزها در مدرسه فیضیه ساعت ۱۱ ضمن تدریس کلام به توضیح این نوع مشکلات میپردازد.
۲. آیتاللّه سیدعلی میلانی مؤسس مرکز امامت دارای آثار علمی فراوان در مسأله امامت و ولایت.
۳. حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای طبسی نویسنده و صاحب نظر.
اگر واقعاً ایشان خواهان حقیقت است تنها به قاضی نرود و مسائل مورد نظر را با آنان در میان بگذارد و ارشادات آن را پذیرا باشد و برای آشنایی با مقامات حضرت جواد (علیهالسلام) به کتاب «نفحات السحر» مراجعه بفرماید.
در پایان یادآور میشوم گناه از جای کوچک شروع میشود، انحراف هم هکذا. اگر در آغاز علاج نشود ادامه پیدا میکند. سیداحمد کسروی از شاگردان پدر من بود کتاب خلاصة الحساب شیخ بهایی را نزد او خوانده بود. غرور جوانی او را وادار کرد که در کالج آمریکاییها تدریس کند کم کم سخنان غیرصحیحی را گفت که کار در پایان به آنجا رسید که اسلام و خاتمیت را منکر شد و پس از مرگ جنازه او را در هیچ قبرستانی نپذیرفت.
در پایان از خداوند متعال عزت و عظمت و وحدت جهان اسلام را خواهانم.
والسلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته
جعفر سبحانی
