به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک گزارش پژوهشی جدید نشان می‌دهد مسلمانان بریتانیا چهار برابر بیشتر از میانگین شهروندان این کشور در امور خیریه مشارکت می‌کنند. بر اساس این گزارش که با عنوان «ساختن بریتانیا: بازگشت بخشش مسلمانان بریتانیا» توسط مؤسسه اکوی (Equi/اکویی) منتشر شده، مسلمانان انگلیس سالانه حدود ۲/۲ میلیارد پوند به امور خیریه داخلی و بین‌المللی کمک می‌کنند که نشان‌دهنده جایگاه ممتاز جامعه مسلمان در کمک‌رسانی انسانی است.

در این گزارش تأکید شده است که عمل به آموزه‌های اسلامی از جمله «زکات» به‌عنوان پرداخت واجب بخشی از دارایی و «صدقه» به‌عنوان کمک داوطلبانه، اساس این سطح از مشارکت خیرخواهانه است. طبق داده‌های ارائه‌شده، زکات تا ۴۰ درصد از کمک‌های ثبت‌شده توسط خیریه‌های اسلامی را تشکیل می‌دهد و ۶۰ درصد دیگر شامل صدقات و کمک‌های داوطلبانه است.

این مطالعه که توسط طیبه الفقیه (Taibah Al-Fagih/طیبه الفقیه) و دکتر محمد سینان سایچ (Dr. Mohammed Sinan Siyech/محمد سینان سایچ) نوشته شده، بر اساس نظرسنجی، گفت‌وگو با مدیران خیریه‌ها و تحلیل میدانی تنظیم شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد مسلمانانی که درآمد سالانه ۷۵ تا ۹۹ هزار پوند دارند، نسبت به همتایان غیرمسلمان خود ده برابر بیشتر به امور خیریه کمک می‌کنند.

در بخش دیگری از گزارش آمده است که کمک‌های خیریه مسلمانان بریتانیا در سال‌های گذشته بیشتر بر حمایت از فلسطین و کمک‌های انسانی بین‌المللی متمرکز بوده است؛ مسأله‌ای که ریشه در احساس همبستگی اسلامی و پیوندهای عاطفی با جهان اسلام دارد. با این حال، نسل جدید مسلمانان بریتانیا در حال گسترش فعالیت‌های خیریه خود به موضوعات داخلی همچون بی‌خانمانی، فقر غذایی و مشکلات کودکان نیازمند است.

در این گزارش از نقش بنیاد زکات ملی بریتانیا (National Zakat Foundation/بنیاد زکات ملی) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای فعال در کاهش فقر داخلی یاد شده است. این بنیاد از سال ۲۰۱۱ تاکنون بیش از ۲۵ میلیون پوند برای حمایت از بیش از ۲۱ هزار نیازمند در بریتانیا هزینه کرده و تنها در سال ۲۰۲۳ حدود ۷ میلیون پوند زکات توزیع کرده است که ۷۶ درصد آن برای رفع مشکلات معیشتی بوده است.

اسلامیک ریلیف بریتانیا (Islamic Relief UK/اسلامیک ریلیف بریتانیا) نیز ۵ میلیون پوند برای پروژه‌های داخلی در سال ۲۰۲۴ اختصاص داده و بنیاد الخیر (Al-Khair Foundation/الخیر فاندیشن) نیز ۳۰۰ هزار پوند به بیمارستان کودکان «گریت اورموند» و کمک‌های اضطراری در بحران‌هایی مانند آتش‌سوزی برج گرنفل و سیل «راچدیل» اختصاص داده است. این اقدامات در حالی صورت گرفته که رژیم صهیونیستی همچنان مانع ارسال کمک‌های انسانی به غزه می‌شود و هزاران فلسطینی از جمله زنان و کودکان در محاصره غذایی و دارویی قرار دارند.

با وجود نقش گسترده مسلمانان، این گزارش به چالش‌های جدی همچون نبود حمایت حکومتی، تبعیض ساختاری، امنیتی‌سازی فعالیت‌های خیریه اسلامی و حتی مسدودسازی حساب‌های بانکی اشاره می‌کند. گزارش تأکید می‌کند که پس از سال ۲۰۰۱ بسیاری از خیریه‌های اسلامی با برچسب‌های نادرست امنیتی روبه‌رو شده‌اند و این موضوع مانعی برای فعالیت آزادانه آنان است. این مطالعه خواستار اصلاح رویکرد دولت، تسهیل قوانین و شفاف‌سازی حقوقی برای رفع تبعیض از خیریه‌های مسلمان شد.

