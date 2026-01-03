تمرکز جمعیت مسلمانان جهان در آسیا/ اندونزی و پاکستان در صدر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس تازهترین آمار منتشرشده از وضعیت جمعیت مسلمانان جهان در سال ۲۰۲۵ کشورهای آسیایی همچنان بیشترین سهم از جمعیت مسلمانان را به خود اختصاص دادهاند و اندونزی و پاکستان بهعنوان دو کشور پیشتاز بیش از ۴۸۰ میلیون مسلمان را در خود جای دادهاند.
گزارشهای آماری جهانی نشان میدهد که در سال ۲۰۲۵ اندونزی با حدود ۲۴۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بزرگترین جمعیت مسلمان جهان را در اختیار دارد. پس از آن، پاکستان با ۲۴۰ میلیون و ۷۶۰ هزار نفر در جایگاه دوم قرار گرفته است آماری که نقش محوری جنوب و جنوبشرق آسیا را در جغرافیای جمعیت مسلمانان جهان برجسته میکند.
هند نیز با وجود آنکه کشوری با اکثریت غیرمسلمان محسوب میشود حدود ۲۰۰ میلیون مسلمان را در خود جای داده و در رتبه سوم قرار دارد. بنگلادش با حدود ۱۵۰ میلیون و ۸۰۰ هزار مسلمان جایگاه چهارم را به خود اختصاص داده و نیجریه بهعنوان پرجمعیتترین کشور مسلماننشین آفریقا با حدود ۹۷ میلیون مسلمان رتبه پنجم را حفظ کرده است.
نقشه توزیع جمعیت مسلمانان جهان نشان میدهد که تمرکز اصلی مسلمانان در آسیای جنوبی، جنوبشرقی آسیا، خاورمیانه و بخشهایی از آفریقاست، در حالی که در اروپا و قاره آمریکا جمعیت مسلمانان بهصورت اقلیت اما رو به رشد حضور دارد.
