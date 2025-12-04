رسانه بریتانیایی محکوم به پرداخت غرامت در پی اتهام حمایت از تروریسم به یک نهاد اسلامی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانۀ راست‌گرای GB News در بریتانیا پس از طرح ادعاهای نادرست علیه مؤسسۀ خیریۀ بین‌المللی «اسلامیک ریلیف/امداد اسلامی» مجبور شد ضمن انتشار عذرخواهی رسمی، خسارات مالی قابل توجهی نیز پرداخت کند. این اتفاق پس از آن رخ داد که یکی از مهمانان این شبکه در برنامه‌ای زنده، این نهاد اسلامی را به تأمین مالی گروه‌های تروریستی متهم کرده بود.

در ۱۶ فوریه، امجد طه، تحلیلگر حامی رژیم صهیونیستی از امارات، در برنامۀ Camilla Tominey Show مدعی شده بود اسلامیک ریلیف از گروه‌های تروریستی در خاورمیانه حمایت مالی کرده و بخشی از «برنامه‌ای برای ترویج افراط‌گرایی» است. اما این ادعا در بیانیه‌ای که به‌صورت رسمی در دادگاه قرائت شد، کاملاً رد گردید.

امجد طه

در بیانیه‌ای که با توافق طرفین ارائه شد، تأکید شد: «اسلامیک ریلیف نه‌تنها هیچ‌گونه ارتباط مالی یا عملیاتی با گروه‌های تروریستی ندارد، بلکه یک نهاد کاملاً انسان‌دوستانه است که بالاترین استانداردهای شفافیت و پاسخ‌گویی را رعایت می‌کند و هرگز در ترویج افراط‌گرایی یا رادیکالیزه‌کردن جوامع نقشی نداشته است.»

GB News اعلام کرد که تمامی محتوای منتشرشده، از جمله ویدیوها و مطالب مرتبط با این اتهامات، از وبگاه و شبکه‌های اجتماعی حذف شده و این رسانه تعهد داده است چنین ادعاهای کاذبی را تکرار نکند. این شبکه در بیانیه‌ای رسمی پذیرفت: «اتهام ارسال پول به گروه‌های تروریستی نادرست است و ما بابت این خطا عذرخواهی می‌کنیم.»

سخنگوی اسلامیک ریلیف که توسط شرکت حقوقی Carter Ruck نمایندگی می‌شد، این اتهامات را «کاملاً دروغین و خلاف ماهیت انسان‌دوستانه مؤسسه» خواند. او تأکید کرد: «وقتی خود کارکنان ما قربانی تروریسم شده‌اند، چنین ادعاهایی هم توهین‌آمیز است و هم جان همکاران و بهره‌مندان ما را تهدید می‌کند.» این ماجرا در شرایطی رخ می‌دهد که مطالعات مستقل پیشین این رسانه را به «سوگیری ساختاری علیه مسلمانان» متهم کرده بود.

............

پایان پیام