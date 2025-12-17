به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ویژه برنامه بین‌المللی رونمایی از آثار پژوهشی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) که چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ در شهر قم برگزار شد، از ۵۰ اثر تحقیقاتی جدید و پایگاه وضعیت‌پژوهی شیعیان رونمایی و از محققان برتر تجلیل شد.

این آثار به منظور پاسداشت تلاش‌های پژوهشگران در مسیر حقیقت و نوآوری، رونمایی شدند.

در این مراسم که با حضور و سخنرانی آیت‌الله رضا رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) همراه بود، جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه، مدیران و پژوهشگران عرصه معارف اهل‌بیت(ع) حضور داشتند.

به گزارش خبرنگار ابنا، رونمایی از این ۵۰ اثر پژوهشی مربوط به سه اداره کل زیرمجموعه معاونت علمی و فرهنگی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) بود که شامل دفتر مطالعات، تحقیقات و پژوهش، اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات (اداره ترجمه) و اداره کل آموزش می‌شدند.

جزئیات ۵۰ اثر تحقیقاتی رونمایی شده

دفتر مطالعات، تحقیقات و پژوهش: این دفتر ۱۳ اثر وضعیت‌پژوهی را معرفی کرد. همچنین ۷ جلد اثر مربوط به تاریخ شفاهی مجمع با عنوان «منادیان حق و حقیقت» و ۸ جلد اثر مربوط به سبک زندگی رونمایی شد. افزون بر این، یک مجلد سالنمای شیعیان که شامل مجموعه مقالات پژوهشی است، در این مجموعه آثار قرار داشت.

اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات (اداره ترجمه): این اداره ۱۱ اثر ترجمه را رونمایی کرد. این ترجمه‌ها به سه زبان آلبانی، آلمانی و پشتو عرضه شدند.

اداره کل آموزش: این اداره ۱۰ اثر مربوط به درسنامه‌های آموزشی را منتشر کرد. این درسنامه‌ها به زبان‌های فارسی، عربی و اردو بودند.

معرفی پایگاه وضعیت‌پژوهی شیعیان

همزمان در این مراسم، پایگاه جامع وضعیت‌پژوهی شیعیان نیز رونمایی شد. این پایگاه، گنجینه‌ای متشکل از بیش از ۲۲۰۰ اثر پژوهشی است که مربوط به ۱۴۹ کشور و به ۱۰ زبان مختلف است. محتوای این سامانه در چهار حوزه مطالعات راهبردی شیعیان، مطالعات جمعیت‌شناسی شیعیان، مطالعات جوامع مسلمان و مطالعات کشورهای جهان عرضه شده است. این پایگاه دارای ویژگی‌های متعددی از جمله رابط کاربری سه‌گانه و امکان دانلود محتواها است.

تجلیل از ۱۵ پژوهشگر برتر مجمع

در بخش پایانی این مراسم، از ۱۵ نفر از پژوهشگران برتر مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) تقدیر شد.

