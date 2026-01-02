جهاد تبیین راه تقویت بصیرت در جامعه اسلامی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت‌الاسلام و المسلمین احمد حسین شریفی، در جلسه جهاد تبیین حرم مطهر شاهچراغ(ع) با اشاره به سنت‌های قرآن و امتحانات الهی اظهار کرد: آزمایش‌ها و فتنه‌ها جزو سنت‌های قطعی الهی هستند و همه انسان‌ها در طول زندگی با امتحانات مختلف مواجه می‌شوند؛ از آزمون‌های ساده روزمره تا آزمایش‌های بزرگ‌تر که مسیر رشد و تکامل فردی و اجتماعی را شکل می‌دهند.

وی با بیان اینکه ملت ایران در طول تاریخ ادعاهای بزرگی در حوزه تمدن و فرهنگ داشته است، افزود: انقلاب اسلامی یکی از بزرگ‌ترین ادعاهای تاریخ معاصر به شمار می‌رود که هدف آن تحقق نظام اسلامی و اقامه دین در سطح جهانی است.

رئیس دانشگاه قم با اشاره به سخنان امام خمینی(ره) در دوران تبعید گفت: امام خمینی تأکید داشت که هدف انقلاب اسلامی تنها براندازی شاه نیست، بلکه ایجاد نظامی مبتنی بر توحید و عدالت است که روابط بین‌الملل و حقوق بشر را تحت تأثیر قرار دهد.

وی ادامه داد: پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک ایران در سایه انقلاب اسلامی، از جمله در حوزه پزشکی، فناوری فضایی و ساخت ماهواره، نشان‌دهنده ظرفیت عظیم ملت ایران است.

رئیس دانشگاه قم با تأکید بر اهمیت بصیرت در جامعه گفت: بصیرت یعنی شناخت دقیق حق از باطل و آگاهی از نقشه‌های دشمن. شهید حاج قاسم سلیمانی و علامه مصباح یزدی از شخصیت‌هایی بودند که در زمینه دشمن‌شناسی و بصیرت‌افزایی کم‌نظیر عمل کردند.

حجت الاسلام والمسلسمین شریفی افزود: شهید سلیمانی با دیدگاهی فراتر از مرزهای ایران در دفاع از بشریت نقش‌آفرینی کرد و علامه مصباح در عرصه نظری و ایدئولوژیک درک عمیقی از مسائل داشت.

وی در پایان تصریح کرد: برای تقویت بصیرت جامعه باید دانش و آگاهی مردم نسبت به مسائل سیاسی، اجتماعی و دینی افزایش یابد و جهاد تبیین وظیفه‌ای است که همه افراد باید در آن مشارکت کنند.

