به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، مهدی پارسایی، جانشین رئیس ستاد خدمات سفر استان فارس، در نخستین جلسه این ستاد در سال ۱۴۰۵ که در شیراز برگزار شد، با اشاره به استقبال گسترده گردشگران از استان گفت: پیشبینیها نشان میدهد نوروز پیشرو با افزایش شمار مسافران همراه خواهد بود و لازم است دستگاههای خدماترسان با هماهنگی بیشتر، زیرساختهای گردشگری را تقویت کنند.
وی با یادآوری اقدامات نوروز گذشته از جمله برگزاری آیینهای تحویل سال، بازگشایی اماکن گردشگری در روز ۱۳ فروردین و اجرای برنامههای فرهنگی در مراکز تاریخی، افزود: آسیبشناسی این تجربهها میتواند به ارتقای کیفیت خدمات نوروزی در سال آینده کمک کند.
معاون استاندار فارس با قدردانی از عملکرد دستگاههای عضو ستاد خدمات سفر، بهویژه شهرداری شیراز، گفت: همزمانی نوروز ۱۴۰۵ با عید فطر نیازمند تدابیر ویژه برای پذیرایی از مسافران است.
پارسایی با اشاره به جایگاه فارس در گردشگری کشور تصریح کرد: چهار مکان پربازدید گردشگری ایران در این استان قرار دارد و این جایگاه مسئولیت مدیران را در ارائه خدمات مطلوب دوچندان میکند.
وی ایجاد کمپهای نوروزی در ورودیهای شیراز و افزایش اتوبوسهای گردشگری را از اقدامات ضروری دانست و افزود: این طرحها علاوه بر تسهیل دسترسی گردشگران، موجب کاهش ترافیک شهری خواهد شد.
پارسایی همچنین بر مدیریت آرامگاه حافظ در ایام نوروز تأکید کرد و گفت: تشکیل کارگروه ویژه با حضور دستگاههای مرتبط میتواند به ساماندهی بهتر این مجموعه کمک کند.
معاون استاندار فارس در پایان با اشاره به وجود ۵۰ روستای هدف گردشگری در استان گفت: معرفی این ظرفیتها موجب توزیع متوازن گردشگران در سطح استان خواهد شد و با روحیه جهادی و همدلی، نوروز ۱۴۰۵ فرصتی برای سربلندی فارس و شیراز خواهد بود.
