انبار احتکار کالاهای اساسی در شیراز پلمب شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، مهدی حسنی، معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان ادارهکل صمت فارس، اعلام کرد: در پی گزارشهای دریافتی و با دستور مقام مسئول، بازرسان این ادارهکل روز دهم دیماه با همکاری سازمان اطلاعات سپاه فجر فارس به یک انبار مشکوک در محدوده کرونی، شهرک خاتونک شیراز مراجعه کردند.
وی افزود: در جریان بازرسی، مقادیر قابل توجهی کالاهای مصرفی شامل مواد شوینده، محصولات سلولزی و مواد غذایی کشف شد و صورتجلسه قانونی تنظیم گردید. این انبار فاقد کدپستی و ثبت قانونی بوده و تحقیقات تکمیلی برای تشکیل پرونده تخلف در حال انجام است.
به گفته حسنی، اقلام مکشوفه شامل صدها کارتن دستمال کاغذی و حولهای، انواع مواد شوینده و شش تن لوبیا چیتی بوده است.
وی تأکید کرد که پرونده این تخلف برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارسال خواهد شد.
معاون صمت فارس ضمن قدردانی از همکاری نیروهای امنیتی، از شهروندان خواست گزارشهای مربوط به تخلفات اقتصادی را از طریق سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند.
.............................
پایان پیام/
نظر شما