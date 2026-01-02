بصیرت و احترام به قانون، راه جلوگیری از هرج و مرج در جامعه است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجتالاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری، تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع)، در جلسه جهاد تبیین با اشاره به انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۸، این انتخابات را یکی از رقابتیترین و بیسابقهترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: مشارکت بیش از ۸۵ درصدی مردم نشاندهنده اهمیت و حساسیت این انتخابات بود که در سطح جهانی کمنظیر است.
وی افزود: پس از اعلام نتایج، برخی چهرههای سیاسی با سابقه در نظام، نتایج را نپذیرفتند و با ایجاد تردید در جامعه، زمینه فتنه را فراهم کردند؛ اقدامی که نهتنها غیرقانونی بلکه برخلاف اصول اسلامی و انقلاب اسلامی بود.
حجت الاسلام والمسلمین کلانتری با تأکید بر اینکه رأی مردم اساس جمهوری اسلامی است، گفت: مشارکت در انتخابات برخاسته از ایمان و باورهای دینی مردم است و باید به آن احترام گذاشت. وی افزود: اگر همگان به قانون و نتایج انتخابات تمکین میکردند، ایران میتوانست از این فرصت برای تقویت جایگاه بینالمللی خود بهرهبرداری کند.
تولیت حرم شاهچراغ(ع) با اشاره به تبعات بیقانونی در جامعه گفت: کنار گذاشتن قانون، جامعه را به سمت هرج و مرج سوق میدهد و امنیت، آرامش و اقتصاد مردم را تهدید میکند؛ فتنه ۸۸ نمونه بارز چنین بحرانهایی بود که آثار آن همچنان باقی است.
وی همچنین بر ضرورت بصیرت در جامعه تأکید کرد و افزود: بصیرت یعنی توانایی تشخیص حق از باطل و شناخت دشمن. شهامت در تمکین به قانون و رهبری نظام اسلامی شرط اصلی برای جلوگیری از آسیبهای بزرگ است.
حجت الاسلام والمسلمین کلانتری در پایان با اشاره به حمایت دشمنان خارجی از فتنهگران گفت: آمریکا، اسرائیل و منافقین در آن دوران آشکارا از فتنهگران حمایت کردند و این نشاندهنده خیانت برخی افراد داخلی بود.
وی تصریح کرد: بصیرت و هوشیاری جامعه اسلامی میتواند مانع تکرار چنین آسیبهایی شود.
