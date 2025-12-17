به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام دکتر شاکری معاون علمی و فرهنگی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در آیین رونمایی از ۵۰ اثر پژوهشی اظهار کرد: هفته پژوهش را باید فرصتی مغتنم برای تأمل دوباره بر جایگاه پژوهش در این مرکز فاخر دانست. پژوهش قلب تپنده‌ای است که می‌تواند خون را به تمام شریان‌ها و رگ‌های مجموعه پمپاژ کند.

به گزارش خبرنگار ابنا، معاون علمی و فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) اظهار داشت: اگر پژوهش در این مجموعه جهانی به غایت قصوای خود برسد، می‌بایست پشتوانه تصمیم‌گیری‌ها و رویکردهای معاونت باشد و همچنین ایده‌هایی را برای بخش‌های دیگر مجمع جهانی اهل بیت(ع) به ارمغان بیاورد. پژوهش می‌تواند با شناخت دقیق مخاطب و نیاز او، خوراک مناسب تهیه کند. محتوا باید با توجه به نیاز، سلیقه، فرهنگ و خرده‌فرهنگ‌های حاکم بر کشورها و نیز با شناخت صنوف و طبقات مخاطبان عرضه شود.

نوآوری در قالب و محتوا

شاکری تأکید کرد: در تألیف کتاب، ترجمه کتاب، تولید پادکست، کتاب‌های صوتی و حتی زبان‌هایی که مجمع در جای‌جای خود (از جمله در ویکی شیعه) ارائه می‌کند، باید با توجه به فراوانی و نیاز مخاطب، نوآوری مدنظر قرار گیرد. وی افزود: اثرگذاری و بازخوردگیری از محصولات نیز باید کاملاً در نظر گرفته شود. اداره کل مطالعات و پژوهش در دو حوزه ساختاری نقش‌آفرین است: مطالعات منطقه‌ای (کاربردی و نیازسنجی) و مطالعات راهبردی (مانند سبک زندگی که تحقیق بنیادی است). معاونت تلاش می‌کند مسئله و نیاز را بفهمد و سپس بر اساس آن، مطالعات بنیادی و محتوایی را ارائه کند.

مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)؛ قطب هم‌افزایی پژوهشی

معاون علمی و فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در خصوص سه اصل مهم در روند فعالیت‌های این مجمع گفت: اصل اول، هم‌افزایی با مراکز و مؤسسات فعال در عرصه بین‌الملل است. مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) می‌تواند به‌عنوان قطب و محوریت این امور در عرصه بین‌الملل عمل کند و به مؤسسات و مراکز حوزوی و غیرحوزوی یاری رساند. اصل دوم، اجتناب از انجام کارهای تکراری است. آنچه را که مراکز دیگر انجام داده‌اند، با دقت لازم بررسی می‌شود و اگر نیاز به کمال داشته باشد، انجام می‌گیرد؛ در غیر این صورت، از همان استفاده می‌شود. اصل سوم نیز صرفه‌جویی و اجتناب از هدررفت هزینه‌هاست.

وی در پایان بر بهره‌گیری هوشمندانه از دستاوردهای بشری، به خصوص هوش مصنوعی، تأکید کرد.

........

پایان پیام/