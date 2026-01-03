کشورها، تمایلی برای خلع سلاح حماس ندارند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از دو منبع اعلام کرد که تاکنون هیچ کشوری تمایلی به همکاری در زمینه خلع سلاح جنبش حماس نشان نداده است.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، منبع مذکور اشاره کرد که رژیم صهیونیستی سقف زمانی برای خلع سلاح حماس تعیین خواهد کرد و ارتش این رژیم پس از پایان مهلت، این مأموریت را انجام خواهد داد.

در همین حال، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک منبع مدعی شد که رژیم صهیونیستی اجازه بازگشایی گذرگاه رفح از هر دو جهت را خواهد داد.

منبع مذکور اشاره کرد که ارتش رژیم صهیونیستی در حال بررسی تشکیل یگانی برای تفتیش در بخش فلسطینی گذرگاه رفح به موازات بررسی بازگشایی آن است.

این در حالی است که به موجب توافق آتش‌بس و پایان جنگ در غزه، قرار بود گذرگاه رفح به روی فلسطینیان بازگشایی شود اما رژیم اشغالگر تا این لحظه همانگونه که بسیاری دیگر از مفاد این توافق را نقض کرده، با بازگشایی این گذرگاه نیز مخالفت کرده است.

