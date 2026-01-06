به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی، بازگشایی گذرگاه مرزی رفح را به بازگرداندن جسد آخرین اسیر اسرائیلی در غزه مشروط کرده است، ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، از رایزنیهای فعال دوحه با شرکای منطقهای و بینالمللی برای بازگشایی این گذرگاه حیاتی خبر داد و با صراحت اعلام کرد: «ما هرگونه باجگیری سیاسی را رد میکنیم.»
الانصاری در کنفرانس مطبوعاتی روز سهشنبه در دوحه گفت گفتوگوها برای دستیابی به تفاهم جهت بازگشایی گذرگاه رفح و اجرای مرحله دوم توافقات انسانی در جریان است. به گفته او، کمکهای بشردوستانه نباید به ابزار فشار سیاسی در اختلافات تبدیل شود.
در مقابل، رسانههای عبری گزارش دادهاند که نتانیاهو پس از بازگشت از آمریکا، در جلسه ارزیابی امنیتی بار دیگر تأکید کرده است: رفح تا زمان بازگرداندن جسد ران گویلی، اسیر اسرائیلی در نوار غزه، باز نخواهد شد.
او گذرگاه رفح را «یکی از معدود برگهای برنده اسرائیل در مذاکرات با حماس» خوانده و از طرحی برای تعیین ضربالاجل درباره خلع سلاح حماس سخن گفته است؛ طرحی که هنوز جزئیات آن منتشر نشده.
با تشدید بحران انسانی در نوار غزه و بسته ماندن گذرگاه رفح—تنها راه ارتباط زمینی غزه با جهان خارج—انتظار میرود فشارهای دیپلماتیک بینالمللی برای گشایش این مسیر حیاتی انتقال دارو و کمکها رو به افزایش باشد، درحالیکه مواضع دوحه و تلآویو همچنان در نقطهی تقابل قرار دارد.
